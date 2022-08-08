日本首次在環太軍演就“存亡危機事態”開展訓練

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由26個國家參與的“環太平洋—2022”聯合軍事演習資料圖片

自東京方面消息，日本防衛大臣岸信夫8月8日在內閣會議後的記者會上透露，此前參加在夏威夷周邊展開的，由美國主導的“環太平洋2022”大規模聯合演習的海上自衛隊設想安全保障相關法上“存亡危機事態”開展了訓練。他表示，這是日方首次在“環太軍演”中設想這一事態進行訓練。

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由美國主導、26個國家參與的“環太平洋2022”大規模聯合演習（RIMPAC 2022）於6月29日至8月4日在夏威夷周邊海域進行。包括美國、日本、澳大利亞、韓國等紛紛派出航母或“准航母”參演。日本海上自衛隊的“出雲”號輕型航母(DDH-183)和“高波”號驅逐艦 (DD-110)參加了此次演習。

據共同社報導，“存亡危機事態”是認定為存在密切關係的他國遭到攻擊、日本存亡受到威脅的情況。若滿足沒有其他適當手段等“武力行使的三大條件”，則可行使集體自衛權。

岸信夫向媒體強調：“至今為止（自衛隊）一直基於安保法切實完成各項任務。將繼續參加此類訓練，有效運用，為應對一切事態做好萬全準備。”

關於訓練內容，岸信夫介紹稱：“以日本政府認定屬於存亡危機事態為前提，開展了伴隨行使武力的方案訓練”。關於詳情，他以“關乎運用”為由沒有透露。

岸信夫當天向記者表示：“我願意採取一切可能的措施，有效地實施安全相關法律，應對任何情況。”

值得一提的是，日本智庫戰略研究論壇6日於東京的一家酒店舉行了模擬“台灣發生緊急情況”的兵棋推演，現任國會議員、前防衛大臣和前自衛隊幹部皆出席。