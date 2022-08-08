李顯龍：一場風暴正在聚集，中美關係不太可能在短期內改善

新加坡/美國/中國

新加坡總理李顯龍8月8日發表了為迎接周二新加坡國慶日到來的國慶獻詞。就地緣政治環境，李顯龍提及，台灣海峽的緊張局勢存在誤判的空間。他表示，在美國和中國之間的深度猜忌和有限的接觸中，這種緊張局勢不太可能在短期內改善。

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就新加坡所處的地緣政治環境，李顯龍在講話中分析稱：“我們的前路並不容易。在我們周圍，一場風暴正在聚集。美中關係正在惡化，問題棘手，猜疑很深，雙方的接觸有限。這種情況不太可能很快改善。此外，誤判或事故很容易使事情變得更糟糕。”

李顯龍補充說：“俄羅斯對烏克蘭的入侵對世界和新加坡也有深遠的影響。首先，它使俄羅斯這個核大國與許多國家，特別是美國和北約國家產生了激烈的對抗。這種對抗敵意很深，而且不會輕易解決。第二，入侵違反了《聯合國憲章》中關於主權和領土完整的基本原則。”

李顯龍指出：“這對新加坡來說尤其重要，因為這些原則是我們安全的基礎，甚至是我們的生存。第三，歐洲的戰爭將影響亞太的區域安全。它已經使中國與美國的關係以及與美國在亞洲的合作夥伴的關係進一步緊張。新加坡將被我們周圍地區的激烈競爭和緊張局勢所衝擊。”

李顯龍說：“我們能做些什麼？保持團結是新加坡生存的關鍵——這是在一個日益混亂的世界中應對挑戰的唯一途徑。我們必須着眼於我們的全面防禦，並保持一個強大和可信的新加坡武裝部隊和內政部。我們也必須振作起來，做好心理準備，在未來的幾十年裡，我們的地區可能不會像現在這樣和平和穩定。”

李顯龍在致辭最後表示：“我們決不能停止想象和建設我們想要的新加坡，即使我們加強對可能出現問題的防範。新冠疫情不會是新加坡的最後一次危機。更多的風暴和動蕩還在前面。但是，請不要害怕。只要我們保持團結，堅毅強韌，就能讓新加坡持續和平安全、繼續繁榮昌盛，我們也可以一起建設一個包容社會，一個讓世世代代國人有所歸屬、感到自豪的溫馨家園。”

上周，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）率領的訪問團隊拜訪了新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）和總理李顯龍。據新加坡外交部介紹，李顯龍在會上強調了穩定的美中關係對地區和平與安全的重要性。