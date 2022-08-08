澳大利亞外長再次呼籲台海局勢降溫，敦促恢復穩定

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澳大利亞外交部長黃英賢8月8日在與來訪的拉脫維亞外交部長林克維奇斯（Edgars Rinkevics）出席聯合記者會時再次呼籲，在台海局勢緊張的當下，應降溫並保持冷靜和剋制。

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黃英賢在上周五曾就台海緊張局勢發表聲明，並稱“澳大利亞對中國向台灣海岸線附近海域發射彈道導彈深表關切。這些演習是不相稱的，是破壞穩定的。這對該地區來說是一個嚴重的問題，包括對我們的親密戰略夥伴日本。澳大利亞和該地區一樣，對這種不斷升級的軍事活動，特別是誤判的風險感到擔憂。我們敦促保持克制和緩和局勢。”

林克維奇斯周一在與黃英賢出席記者會時表示：“澳大利亞將很快向北約卓越和戰略通信中心派遣專家，因為我們感到民主國家——拉脫維亞和澳大利亞都是民主國家，現在受到了專制政權的挑戰。我們必須分析，我們必須制定戰略，如何應對宣傳，如何打擊來自獨裁政權和專制政權的虛假信息。”

林克維奇斯稱：“在烏克蘭問題上，我認為，我們雙方都承認有必要繼續以任何方式支持烏克蘭。拉脫維亞一直在向烏克蘭提供軍事、財政和人道主義援助。我們認為，我們必須繼續這樣做，實際上，西方世界必須增加軍事援助，因為我們看到，不幸的是，俄羅斯正在繼續其侵略行為。”

林克維奇斯補充說：“在談到歐盟時，我也主張對俄羅斯進行更嚴厲的制裁，不僅是歐盟，還有志同道合的國家。我們剛剛做出決定，（對俄羅斯人）完全停止發放任何形式的簽證。我們已經在旅遊簽證方面做到了這一點；我認為，歐盟必須效仿這一做法。此外，我們現在正在歐盟內努力解決與沒收作為後果的一部分被凍結的俄羅斯政府資產有關的問題，並將這些錢給烏克蘭用於重建。”

林克維奇斯稱：“這些是我們正在分享的事項。但我也非常有興趣討論和分享關於太平洋地區局勢的觀點，我們非常清楚地聽到澳大利亞的立場，即需要努力建立更和平和穩定的地區。當然，我們也在討論關於中國行動的最新發展，我確實希望我們能夠定期交流這些觀點。”

在問答環節中，有記者提問稱：“關於中國，自澳洲大選以來，有很多混合的信息，我應該說來自中方，在你們當選後有那些最初的姿態，你與你的中國部長同行會面，（澳洲防長）理查德·馬爾斯與他的部長同行會面，而現在在南希·佩洛西訪問後有這一連串的言辭。你認為目前的（澳中）關係如何？它是比你們所繼承的更好還是更壞，更廣泛地說，就該地區而言——自佩洛西訪問以來，就局勢的嚴重性而言，是否已經跨越了某種界限？”

黃英賢回答稱：“聽着，我不會被你暗示的一些評論所吸引，但我要提出一些現在很重要的觀點，那就是：我認為目前最關鍵的是，當涉及到兩岸緊張關係時，需要降溫，要恢復平靜。澳大利亞繼續敦促保持克制。澳大利亞繼續敦促緩和局勢，你知道，這並不是只有澳大利亞在呼籲的事情。整個地區都對目前的局勢感到擔憂。”

黃英賢補充說：“整個地區都在呼籲恢復穩定。如果你看看，我最近在周日上午從東亞峰會回來，你會看到東盟外長的聲明以及澳大利亞、日本和美國以及其他國家的三方聲明。該地區正在尋求恢復穩定。我想強調的是，其他國家已經闡明的、澳大利亞也已經表達的關切是圍繞着，特別是軍事活動升級的風險，包括誤判的風險，我們將繼續敦促保持克制和緩和局勢。”

黃英賢當天還與同樣來訪的美國常務副國務卿舍曼（Wendy Sherman）舉行了會談。據根據美國國務院發言人內德·普萊斯（Ned Price）發表的聲明介紹：“她們討論了美國和澳大利亞為支持一個自由和開放的印太地區所做的努力，同時也通過‘印太經濟框架’(IPEF)深化在該地區的經濟交往。她們討論了中華人民共和國（PRC）最近破壞國際和平與穩定的行動，並重申了她們對維護台灣海峽和平與穩定的承諾。她們還強調了在通過澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS）與英國執行其目標時對儘可能高的不擴散標準的承諾。”

美方聲明稱：“舍曼副國務卿和黃外長重申了追究俄羅斯對其全面入侵烏克蘭的責任的重要性，包括對烏克蘭的援助和實施旨在追究俄羅斯責任的制裁。舍曼副國務卿和黃外長還討論了美國和澳大利亞最近與太平洋島國的交往以及未來與該地區合作推進太平洋島國優先事項的機會。最後，他們談到了繼續協調抗擊新冠疫情和根據‘新冠疫情全球行動計畫’建立更強大的全球衛生安全。”