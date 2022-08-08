緬甸駐華大使據報突然去世

緬甸/外交

路透社根據緬甸官方媒體和駐北京的外交消息人士報道，緬甸駐華大使周日在中國西南部城市昆明突然去世。

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路透社報道稱，周一（8月8號），緬甸外交部在一份官方報紙上對吳苗丹佩（U Myo Thant Pe）大使的訃告沒有具體說明他的死因。北京的外交官和緬甸的一家中文媒體報道稱，原因很可能是心臟病發作。也有報道稱，事發時吳苗丹佩正在搭乘從昆明返回北京大使館的航班。

吳苗丹佩大使最後一次被人看到是在周六與中國西南部與緬甸接壤的雲南省的一名當地官員會面。

報道稱，吳苗丹佩於 2019 年被時任緬甸執政黨，昂山素季領導人全國民主聯盟任命為特命全權駐華大使。雖然緬甸軍方於 2021 年 2 月發動軍方政變，但軍政府依然任命吳苗丹佩繼續擔任駐華大使一職。

緬甸駐華大使館沒有立即回應路透社置評請求。緬甸駐華大使館的網站上也沒有刊出任何大使去世的訃告。

如果消息最後得到確認，他是一年以來第四位在中國去世的外國大使。

去年九月，54 歲的德國大使揚·赫克 (Jan Hecker) 於去世，時間離他在北京任職不到兩周。65 歲的烏克蘭駐華大使館對謝爾蓋·卡梅舍夫（Serhiy Kamyshev）於 2 月14日去世。菲律賓大使何塞·聖地亞哥·聖·羅馬納於 4 月在中國東部的安徽省隔離期間去世。