韓國外長啟程訪華：將對華闡明經濟安全事務的韓方立場

韓國/中國/亞洲

自首爾方面消息，韓國外交部長樸振8月8日在啟程對中國進行訪問前向媒體表示，訪華期間將與中方就朝鮮無核化、供應鏈穩定等安全和經濟領域問題深入交換意見，並將站在守護韓國國家利益的角度，就雙方面臨的各種問題向中方闡明立場。

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據韓聯社報導，樸振周一出訪前在韓國外交部大樓接受了記者的採訪。報導指，他作出的上述表述可被解讀此行將致力於，消除中國政府因韓方決定參加由拜登政府先前提議成立的“芯片四方聯盟”（Chip 4）預備會議而產生的誤解。

對於芯片聯盟，樸振強調，這並非為了排斥特定國家。中國是韓國最大的貿易對象國，也是韓國在供應鏈方面的重要合作對象。韓方有必要與中方就穩定管理供應鏈溝通對話，他將與中方就此協商。

同樣在當天， 韓國產業通商資源部長李昌洋就是否加入“芯片四方聯盟”一事表示，這將是純粹基於經濟和戰略層面的國家利益而決定的問題。他強調，韓方絕無排斥中國等特定國家或搞“小圈子”的意圖。

就中方是否會要求韓方維持“薩德三不”政策，樸振回答說，這與韓國安全主權相關，中方應尊重韓方的主權安全，才能順利發展韓中關係。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi)日前訪台導致中美矛盾激化一事，樸振重申，韓國尊重“一個中國”的立場不變，但同時台灣海峽的和平與穩定對於韓半島和平穩定十分重要，是韓半島以及整個區域安全和繁榮的必要條件。他告訴記者稱，相信中方也非常清楚這一點。

報導指，樸振還表示，韓中建交今年迎來30周年，為發展兩國關係，他將提議兩國共同實踐的行動計畫，並與中方討論擴大韓中人文交流的方案。樸振說，韓流具有眾多優秀的內容，兩國年輕人通過文化交流和溝通增進彼此了解的潛在空間巨大。

據韓國外交部此前介紹，樸振將於8日至10日應中國外交部長王毅之邀訪華。樸振和王毅將在青島舉行會談，討論韓中關係以及韓半島、地區和國際熱點問題等彼此關切。