樸振與王毅會談時 中方或要求維持“薩德三不”政策

韓中外長會談

韓聯社青島消息稱，正在中國訪問的韓國外交部長官樸振9日將同中國國務委員兼外交部長王毅在山東青島舉行會談。有關外界關注中方可能向韓方提出維持“薩德三不”政策的要求，樸振表示，這關乎韓國主權，中方應尊重韓方的主權安全，才能順利發展韓中關係。

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該消息指，樸振當天下午將同王毅舉行會談並共進晚餐，雙方擬就韓中關係發展方向、韓半島問題、地區和國際問題等進行討論。

樸振前一天啟程赴華前接受記者採訪時表示，訪華期間將與中方就朝鮮無核化、穩定供應鏈等安全和經濟領域問題深入交換意見，並從國家利益的角度出發，就直面的各種問題向中方闡明立場。

鑒於韓國政府日前決定同美國、日本、台灣一道參與“芯片四方聯盟”（Chip 4）預備磋商，就該協商機制的具體議題進行協調，樸振此行或向中方重點說明該機制無針對特定國家的意圖。樸振表示，若中方對此表示擔憂，將致力於消除這種擔憂。

就中方可能向韓方提出維持“薩德三不”政策的要求，樸振表示，這關乎韓國主權，中方應尊重韓方的主權安全，才能順利發展韓中關係。他還說，將同中方進行協商，爭取K-POP、韓國電影、電視劇、遊戲等文創內容能夠在華廣泛傳播。

據觀察，樸振還將呼籲中方在促使朝鮮克制第七次核試驗等重大挑釁方面發揮建設性作用。此外，雙方還有可能談及美國眾議院議長佩洛西日前訪台導致地區局勢緊張的情況。樸振近期曾在東亞峰會（EAS）外長會和東盟地區論壇（ARF）外長會上表示，台灣海峽的和平穩定對韓半島的和平穩定也很重要。