長崎舉行核爆77周年和平紀念儀式

日本

8月9日，是日本長崎原子彈爆炸77周年，在長崎市松山町的和平公園舉行了“長崎原子彈爆炸死難者悼念暨和平祈願儀式”,岸田首相和來自83個國家的大使等出席了儀式，受俄烏衝突影響，俄羅斯和白俄羅斯的代表未被邀請。

廣告 繼續瀏覽後續

長崎市市長田上富久在和平宣言中提到俄羅斯入侵烏克蘭，並認為消除核武器是保護地球和人類未來的唯一現實的途徑。田上提及正在美國紐約舉行的《不擴散核武器條約》（NPT）審議大會，要求擁核國家公布核裁軍的具體進程。他還要求日本政府簽署並批准《禁止核武器條約》，“希望政府引導以不依靠核武器為方向的討論”，而非與美國共同運用核武器的“核共享”。

作為出生於廣島核爆地區的首相岸田文雄，首次出席長崎和平紀念儀式，他在致辭中指出：“永遠不要重演77年前那一天的慘劇，這是我們唯一一個在戰爭中遭受核攻擊國家的責任。”“即使在嚴峻的安全保障形勢下，我們也將延續不使用核武器的歷史，繼續努力讓長崎成為最後的核爆地。”

長崎市將“長崎作為最後的核爆地”這句話作為呼籲廢除核武器的核心話語，而岸田首相也引用了這句話。

長崎原子彈爆炸造成約74,000人死亡。在當年原子彈爆炸時刻--上午11點02分，參加儀式的約1600人進行了默哀。

近年來，日本首相在和平紀念儀式上的致辭在廣島和長崎沒有太大變化，這一次，首相致辭結合了核爆地區的情況，並表達了以核裁軍為畢生事業的岸田首相的思想。

岸田首相9日下午作為現任首相身份首次參觀了長崎核爆資料館。長崎核爆倖存者團體多年來一直要求首相訪問核爆資料館。