斯里蘭卡總統還是逃亡海外 傳明抵泰國避難

斯里蘭卡/泰國/拉賈帕克薩

斯里蘭卡前總統戈塔巴亞-拉賈帕克薩在上個月因大規模抗議活動逃離他的島國後，已申請進入泰國，或在第二個東南亞國家暫時停留。此前，新加坡當局已經延長了拉賈帕克薩的短期居留簽證直至8月11日。

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據路透社說，泰國外交部周三表示，斯里蘭卡前總統戈塔巴亞-拉賈帕克薩在上個月因大規模抗議活動逃離他的島國後，已申請進入泰國，在第二個東南亞國家暫時停留。

但泰國沒有提及斯里蘭卡前總統戈塔巴亞-拉賈帕克薩是否在泰國申請避難。

此間有消息透露拉賈帕克薩前往泰國避難。

據法新社稍早報道稱，7月9日，數千名抗議者因對斯里蘭卡嚴重的經濟危機感到憤怒而衝進他的宮殿後，拉賈帕克薩逃離了斯里蘭卡。在馬爾代夫停留後，他於7月14日抵達新加坡。據《海峽時報》稱，拉賈帕克薩的14天簽證被延長至8月11日，但該報沒有引用任何消息來源。移民局官員告訴法新社，在早些時候的聲明中確認拉賈帕克薩已被允許進入新加坡後，他們不會進一步發表評論。

新加坡當局早些時候曾表示，這位前總統被允許進入該國進行 "私人訪問"，並沒有尋求庇護。

斯里蘭卡政府發言人班杜拉-古納瓦德納（Bandula Gunawardena）在科倫坡說："拉賈帕克薩沒有躲起來，我知道他將會回來。" 但他承認，他不知道拉賈帕克薩的短期計畫。

法新社說，斯里蘭卡是一個擁有2200萬人口的國家，被一場災難性的經濟危機所蹂躪，幾個月來糧食、電力、燃料和藥品短缺。該國在4月份拖欠了510億美元的外債。