伊朗否認曾密謀暗殺博爾頓的指控

政治

美國司法部8月10日對伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的一名成員提出刑事指控，指控他涉嫌策畫暗殺特朗普時期的國家安全顧問約翰‧博爾頓（John Bolton）。伊朗11日駁回了美國法院關於伊斯蘭革命衛隊成員策畫暗殺前白宮國家安全顧問約翰博爾頓的指控，稱其指控是“荒謬”的。

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美國司法部表示，從2021年10月開始，現年45歲的沙拉姆‧普爾薩菲（Shahram Poursafi）試圖僱用殺手，行刺前國家安全顧問博爾頓，目的可能是為了報復2020年1月伊斯蘭革命衛隊少將卡西姆‧蘇萊曼尼（Qassim Soleimani）之死。

司法部在聲明中說，普爾薩菲為伊斯蘭革命衛隊精銳部隊“聖城旅”（IRGC-QF）工作，試圖向美國境內的個人支付30萬美元，在華盛頓特區或馬里蘭州實施謀殺。

普爾薩菲還表示，他有一份薪酬高達100萬美元的“第二份工作”。

據CNN報導，聯邦執法部門的消息人士和接近蓬佩奧的知情人士表示，前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也是伊朗暗殺的目標，“第二份工作”似乎是指刺殺蓬佩奧。

蓬佩奧擔任國務卿時，美軍空襲擊斃了蘇萊曼尼。CNN表示，接近蓬佩奧的知情人士透露，司法部上3日已直接聯繫蓬佩奧，表明他是伊斯蘭革命衛隊的第二個暗殺目標。

司法部國家安全司助理部長馬修‧奧爾森（Matthew G. Olsen）說：“這不是我們首次發現伊朗試圖在美國領土上對個人進行報復，我們將不懈努力，揭露和瓦解每一次這樣的嘗試。”

根據法庭文件，目前仍然逍遙法外的普爾薩菲，在2021年10月22日，假借寫書為由，希望找人為博爾頓拍攝照片。後來，普爾薩菲輾轉認識了一名法庭文件中被稱為“秘密線人”（confidential human source，CHS）的美國個人。

2021年11月9日，普爾薩菲透過加密信息應用與CHS聯繫，並向CHS提供了25萬美元的酬勞，希望僱人“消滅”這位前國家安全顧問。這一數額後來經過談判被提高到30萬美元。檢察官表示，普爾薩菲承諾為CHS和殺手提供庇護。

普爾薩菲說，他還有另一項“工作”，他將為此支付100萬美元。

普爾薩菲指示CHS開設一個加密貨幣賬戶以方便付款，但規定CHS必須先進行謀殺才會付款。

在溝通中，CHS多次問及普爾薩菲是否與“聖城旅”（IRGC-QF）有關。普爾薩菲從未否認他與“聖城旅”的關係。