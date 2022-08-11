日中雙方希望日本新內閣揚帆後日中關係穩定

日本

8月10日，岸田文雄首相（65歲）決定了岸田第二次改組內閣成員，內閣官房長官松野博一（59歲）公布了內閣成員名單。在全部19位大臣中，更換了14位大臣，5位留任。外務大臣林芳正留任，在日本時間8月10日夜，林芳正作為岸田第二次改組內閣的外務大臣舉行了記者會。

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關於與中國的外交，林芳正指出：“在堅定地堅持我們應該堅持的立場，要求其採取負責任的行動的同時，有必要在共通的問題上進行合作，繼續共同構建建設性和穩定的日中關係”。

據中國外交部網站消息，在8月10日的外交部例行記者會上，有記者問：今天日本首相岸田文雄對內閣進行了改組。請問中方對日本新內閣有何期待？

外交部發言人汪文斌回應稱：我們注意到有關報道，內閣改組是日本內政。中方重視中日關係，希望日本新一屆內閣同中方相向而行，推動兩國關係沿着正確軌道健康穩定發展。

而林芳正在記者會上談到今後的意向時指出：“決心堅決捍衛普世價值，保衛日本的和平與安定，領導國際社會解決核裁軍和防止核擴散等全球性問題，要為日本外交開闢新大陸。”

對於韓國最高法院判決日本企業賠償的強征勞工問題的訴訟，林芳正表示：“我將以應該恢復日韓之間健康關係的這一日本的一貫立場為基礎，保持密切溝通。”

當記者問他是否會在戰爭結束的8月15日參拜靖國神社時，他說：“作為岸田文雄內閣的一員，我將做出適當的判斷。”