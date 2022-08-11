金正恩或曾染新冠病毒

朝鮮/金正恩/新冠病毒

朝鮮領袖金正恩宣布朝鮮戰勝了新冠疫情，這波疫情感染了該國近五分之一的人口，顯然也包括他本人。朝鮮官媒沒有明確說明38歲的獨裁者金正恩感染過新冠病毒。但是，據他妹妹金與正(Kim Yo Jong)在周三一個有高官參加的會議上的講話，金正恩最近曾“病重、發高燒”。朝鮮如今宣布戰勝新冠病毒，暗示金正恩曾被感染。

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據華爾街日報署名Dasl Yoon今天報道說，朝鮮在5月份首次披露國內暴發新冠疫情。目前尚不清楚金正恩可能是何時染病的。他在6月份離開公眾視野約兩周，隨後在7月份又消失了約三周。平壤方面此前沒有給出金正恩可能已感染新冠的跡象。

在周三召開的會議上，金正恩身穿深色中山裝，在官媒發布的照片中顯得神采奕奕。金正恩稱這是全球衛生領域的“最偉大奇蹟”，他稱讚朝鮮在沒有疫苗保護的情況下消滅了新冠病毒，並連續三個月承受了最高防疫級別的限制措施。

據一家官媒報道，金氏政權將國內暴發新冠疫情歸咎於韓國，聲稱這波疫情是在兩名朝鮮人接觸了從韓國越境投送過來的“異己物品”後開始的。在周三的會議上，作為金氏政權代言人的金與正重申了上述有關“異己物品”的說法，並指責韓國試圖“利用這場世界衛生危機並粉碎我們的國家”。金與正還警告稱，要“消滅”將新冠病毒引入朝鮮的韓國政府部門。

據華爾街日報說，在金與正發布上述言論後，韓國統一部對朝鮮的威脅性言論表示遺憾。