印度呼籲台海緩和緊張局勢：避免採取改變現狀的單邊行動

印度/中國/亞洲

印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）8月12日在出席每周例行的記者會上表示，就近日台灣緊張局勢，印度敦促各方保持克制，避免採取改變現狀的單邊行動，緩和緊張局勢。

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巴格奇在記者會上用英語就媒體針對台海局勢緊張等相關議題的提問表示：“與許多其他國家一樣，印度也對最近的事態發展表示關切。我們敦促各方保持克制，避免採取改變現狀的單邊行動，緩和緊張局勢，努力維護該地區的和平與穩定。”

就中國官媒新華社的記者提問：“印度對一個中國原則的立場是什麼？你對佩洛西的訪問有何評論？”巴格奇表示：“印度的相關政策是眾所周知和一貫的。它們不需要再重複了。讓我用印地語宣讀一下，因為我知道你們中的一些人已經在用印地語做標記。”

巴格奇隨後改用印地語說道：“與其他許多國家一樣，印度也對最近的事態發展表示關切。我們敦促各方保持克制，避免採取改變現狀的單邊行動，緩和緊張局勢，努力維護該地區的和平與穩定。印度的相關政策是眾所周知和一貫的。它們不需要重申。”

媒體報導指，由於印度的反對，斯里蘭卡政府已經要求中國推遲一艘研究調查船計畫中的對斯里蘭卡的訪問。此前，中國“遠望5號”測量船從江陰港出發，原計畫8月11日抵達中企運營的斯里蘭卡漢班托塔港。

會上，有記者提問稱：“斯里蘭卡水域有一艘中國船隻，它本應在（8月）11日至17日停靠在漢班托塔港。它（現在）沒有停靠。中國外交部表示，這是因為印度對斯里蘭卡的壓力。與此相關的是，印度和美國正（計畫）在實際控制線（LAC）附近舉行聯合演習，中方再次表示，這將違反中印兩國在1996年達成的共同協議。那麼，印度在這方面的立場是什麼？”

巴格奇回答稱：“我們已經看到了一些評論。我不確定你到底有什麼問題。你想知道這是否被提出來了。在此不做贅述，我已經看到了關於它的大體評論，說印度應該這樣做，或者斯里蘭卡已經受到了（印方）壓力。讓我明確地說，我們拒絕這種聲明中對印度的影射。斯里蘭卡是一個主權國家，作出自己的獨立決定。就印度與斯里蘭卡的關係而言，你知道我們一直在談論這個問題，斯里蘭卡處於我們的‘鄰國優先’政策中的核心地位。”

巴格奇補充說：“今年，印度提供了前所未有的38億美元的支持，以改善斯里蘭卡人民面臨的嚴重經濟狀況。印度也完全支持斯里蘭卡的民主、穩定和經濟復蘇。而關於我們的安全關切，有一些評論。這是每個國家的主權權利。我們將根據自己的利益作出最佳判斷。這自然會考慮到該地區的普遍情況，特別是在我們的邊境地區。就你提出的印度和中國的情況而言，我們一貫堅持把相互尊重、相互敏感和相互利益作為發展關係的基礎。我想我就說到這裡吧。”