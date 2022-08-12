韓國國防部：正努力加速推動薩德基地正常化

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自首爾方面消息，韓國國防部官員8月12日表示，政府正努力加速推動“薩德”反導彈系統（THAAD）恢復正常運轉。這是新政府成立後重點推動的工作，望多多關注。

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據韓聯社報導，韓國總統尹錫悅周五在出席記者會時表示，韓國外交決策的原則和標準堅持國家利益至上。當被媒體問及中方就“薩德”問題和韓美芯片合作磋商發出針對韓方的信息，韓國似乎被迫在美中間選邊站時，尹錫悅作出了上述表述。

尹錫悅稱，韓國政府在外交方面將始終堅持相互尊重，致力於擴大共同利益，以免與他國產生不必要的矛盾或誤會。他指出，韓美（軍事）安全同盟乃至覆蓋經濟安全的同盟是韓方追求的全球外交的基礎。

此前，韓國總統辦公室周四指出，“薩德”基地將於8月底前後基本恢復正常運轉。該部門強調，“薩德”系統是確保韓國國民生命與財產安全不受朝鮮核導威脅的自衛性防禦手段，關乎韓國國家安全主權，不容妥協。

韓國國防部長李鍾燮也表示，不會因中方反對而改變“薩德”基地正常化政策。此外，韓國外交部長樸振周三在青島向韓媒記者團介紹訪華成果時介紹稱，已向中方明確表明所謂“薩德三不”並不是韓方對中方的承諾或雙方達成的協議。

不過有分析認為，受當地居民反對影響，基地目前難以實現地面自由出入，韓國政府下一步將致力於確保基地的地面正常出入。報導指，由於韓國國防部正在進行的環境評估等工作難以在8月底之前結束，當局或意在先恢復物資補給等基地的正常運轉。

報導指，韓美聯合國防協商機制（KIDD）會議將於16至17日在首爾舉行，韓美屆時將在會上討論“薩德”相關問題。