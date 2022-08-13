幾經反覆後 斯里蘭卡允許中國測量船延後靠港

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自科倫坡方面消息，斯里蘭卡政府已允許中國遠望5號測量船從8月16日至22日停靠在該國南部的漢班托塔港。媒體報導指，幾天前，由於印度對該測量船在其周邊海域的活動感到擔憂，斯里蘭卡政府要求中方推遲靠港計畫。

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據悉，斯里蘭卡外交部已向監管部門發出必要授權，允許中國遠望5號測量船從本月16日至22日在漢班托塔港停靠。斯里蘭卡外交部已就此事發布了正式公告。

斯里蘭卡外交部周六發表聲明稱，原定於11日在漢班托塔港停靠的中國遠望5號測量船將於下周二抵達，並在當地停靠至8月22日。

斯里蘭卡政府沒有給出該測量船推遲抵達的具體原因，但鄰國印度對該船隻接近其南部海域的安全擔憂可能是一個因素。

據了解，遠望5號測量船是中國自主設計研製的第三代航天遠洋測量船。而印度媒體在報導該船隻相關消息時則大多對其冠以“間諜船”的稱呼，並稱這是一艘軍民兩用船隻，可對洲際彈道導彈和衛星進行監測。

印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）12日在出席每周例行的記者會時被媒體提問稱，“斯里蘭卡水域有一艘中國船隻，它本應在11日至17日停靠在漢班托塔港。它（現在）沒有停靠。中國外交部表示，這是因為印度對斯里蘭卡的壓力。”

巴格奇回答稱：“我已經看到了關於它的大體評論，說印度應該這樣做，或者斯里蘭卡已經受到了（印方）壓力。讓我明確地說，我們拒絕這種說法中對印度的影射。斯里蘭卡是一個主權國家，作出自己的獨立決定。就印度與斯里蘭卡的關係而言，你知道我們一直在談論這個問題，斯里蘭卡處於我們的‘鄰國優先’政策中的核心地位。”

巴格奇續稱：“今年，印度提供了前所未有的38億美元的支持，以改善斯里蘭卡人民面臨的嚴重經濟狀況。印度也完全支持斯里蘭卡的民主、穩定和經濟復蘇。而關於我們的安全關切，有一些評論。這是每個國家的主權權利。我們將根據自己的利益作出最佳判斷。這自然會考慮到該地區的普遍情況，特別是在我們的邊境地區。”

漢班托塔港是中斯共建“一帶一路”重點合作項目，位於斯里蘭卡南端，是一座綜合性人工深水海港，許多往來亞洲、歐洲、非洲的貨船在此經過。2017年7月，斯里蘭卡與中國簽署協議，中國招商局控股港口有限公司購得漢班托塔港口70%的股權，並租用港口及周邊土地，租期為99年。

斯里蘭卡外交部周六表示：“本部希望重申斯里蘭卡與所有國家的合作和友誼政策。鄰近地區的安全與合作是最重要的優先事項。斯里蘭卡打算根據其國際義務，維護所有國家的合法利益。”

斯里蘭卡外交部稱，政府一直在談判，試圖“本着友好、互信和建設性對話的精神，考慮到有關各方的利益，並根據國家主權平等的原則解決這一問題”。該部門補充說，中方船隻為補給目的重新申請了停靠許可，並獲得批准。