日本新任防衛大臣：將從質和量兩方面強化防衛力

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自東京方面消息，日本第二屆岸田改組內閣8月12日正式啟動。關於首相岸田文雄視作最重要課題之一的從根本上強化防衛力，日本新任防衛大臣濱田靖一當天在防衛省的就任儀式上提及中俄等國的軍事動向，並訓示稱“為了從高度複雜化的安全風險中守衛我國，必須強化防衛力的質和量”。

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8月12日，濱田靖一在日本防衛省前檢閱儀仗隊後，在就任儀式上對全體工作人員進行訓示。之後，新老防衛大臣交接了事務。據共同社報導，經內閣改組後的岸田政府敲定了26名副大臣和28名政務官。繼10日的內閣改組以及自民黨高層人事調整之後，第二屆岸田政府的新體制已完善。

報導指，新政府還在首相官邸舉行了第二屆岸田改組內閣上台後的首次國家安全保障會議（NSC）四大臣會議，圍繞中國大陸在台灣周邊實施軍演使緊張加劇的東亞形勢進行了磋商。

濱田靖一在四大臣會議後的就任儀式上，就中國向日本專屬經濟區（EEZ）內發射彈道導彈一事再次譴責稱：“這是非常具有威嚇性的行為”。他還提及俄羅斯和朝鮮的軍事動向，表示除了提高日本自身的防衛力並加強日美同盟之外，“與多國構建合作關係也是緊要課題”。

此前，濱田靖一周三主持了就職記者會，並向媒體介紹稱：“在就任這個新職位時，岸田首相給了我兩個指示：第一，與國家安全保障會議下的有關部長合作，實施更具戰略性和系統性的國家安全政策，以確保日本和日本人民的安全和繁榮。構成國家安全政策基礎的《國家安全保障戰略》、《防衛計畫大綱》和《中期防衛能力整備計畫》，我們將根據周邊嚴峻的安全環境，會同有關部長進行修訂，並在五年內從根本上加強防衛力。”

濱田靖一稱：“在此過程中，我們將考慮所有選項，包括擁有所謂的‘反擊能力’。年底前，我們將綜合考慮加強防衛力的內容、規模和財力，並得出結論。第二，為了堅決保護人民的生命和生活，政府將努力從根本上加強防衛力，面對各種挑戰，如通過確保彈藥、研究和開發人工智能、無人機和量子等先進技術，以及加強國防生產和技術基礎設施來保持繼續作戰的能力。”

濱田靖一補充說：“第三，隨着地區安全環境變得更加具有挑戰性，日美聯盟的威懾和應對能力將在《日美防務合作準則》下得到進一步加強。第四，為實現 ‘自由和開放的印度-太平洋’，將在日美同盟的基礎上，促進雙邊和多邊防務合作與交流，包括與澳大利亞、印度、東盟、歐洲和太平洋島國的聯合訓練、裝備和技術合作。”

當天會上，有記者提問稱：“我想問你關於美國眾議院議長佩洛西對台灣的訪問，中國和台灣之間的軍事緊張局勢一直在加劇。（中方）發射彈道導彈導致五枚導彈落入日本的專屬經濟區內，我知道你剛剛訪問了台灣，這是你作為國會議員活動的一部分。我想知道你對台灣目前的局勢有何看法，以及除了加強防衛力外，防衛省計畫在未來如何處理這一問題。”

濱田靖一稱：“關於台灣問題，我國認為台灣海峽兩岸的和平與穩定是非常重要的。我們的立場仍然是，我們希望通過對話和平解決這個問題。近年來，隨着中國軍事力量的迅速增強，中國和台灣之間的軍事平衡總體上向有利於中國一方的方向轉變，兩者之間的差距有逐年擴大的趨勢。中國的軍事發展，包括最近的中國軍事活動，加上其國防政策和軍事能力缺乏透明度，已經成為該地區和包括日本在內的國際社會的強烈安全關切，防衛省將繼續採取一切可能的措施來監測這一情況。”

濱田靖一補充說：“我們認為，台灣周邊局勢的穩定不僅對我國的安全很重要，而且對國際社會的穩定也很重要，我們將繼續密切關注事態發展。此外，隨着我國周圍的安全環境變得越來越嚴峻，政府自然應該採取一切可能的措施，包括定期發展應對任何情況的準備工作。這就是我們希望採取的態度。”