白宮官員：中方對佩洛西訪台反應過度，其行動挑釁破壞穩定

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美國國家安全委員會（NSC）印太事務協調員庫爾特·坎貝爾（Kurt Campbell）8月12日向媒體表示，“在過去的幾周里，美國一直堅守我們長期以來的關鍵目標：維護台灣海峽和更廣泛的印太地區的和平與穩定。這對區域和全球安全和繁榮至關重要。它符合我們所有人的利益，我們致力於繼續尋求未來的和平與穩定。”

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坎貝爾當天出席了白宮記者電話會並接受了媒體的提問。據白宮方面介紹，他在發表開場白時說：“作為我們在中國和台灣問題上正在進行的公開接觸的一部分，在經過上周的多事之秋後，我今天想花幾分鐘時間簡要介紹一下我們的情況以及美國如何對待中國的挑釁行為，然後回答你們的問題。”

坎貝爾補充說：“讓我直奔主題。我們的看法是這樣的：上周，中華人民共和國利用美國眾議院議長的訪問——這種訪問符合我們的一個中國政策，也不是沒有先例——作為借口，對台灣發起了一場強化的壓力運動，並試圖改變現狀，危害台灣海峽兩岸和更廣泛地區的和平與穩定。”

坎貝爾稱：“中國反應過度，其行動繼續具有挑釁性，破壞穩定，而且是前所未有的。中國向台灣周邊海域發射導彈，宣布在台灣周圍設立禁區，擾亂了民用、航空和海上交通。它試圖無視中華人民共和國和台灣之間的（海峽）中線，60多年來，這條中線一直被雙方尊重為一個穩定的特徵，在過去的一周里，出現歷史性的軍事穿越。它用十幾艘軍艦包圍了台灣；即使在今天，仍有幾艘軍艦停留在台灣周圍。而且它對佩洛西（Nancy Pelosi）議長及其家人實施制裁，並對台灣採取脅迫性經濟措施。”

坎貝爾稱：“我們對這種行為的反應是負責任的、穩定的和堅決的。我們表明，我們不會被嚇倒，並向世界清楚地闡明了中華人民共和國的所作所為。拜登總統指示羅納德·里根號航母在中華人民共和國繼續其挑釁活動時保持部署。我們繼續支持台灣和我們的合作夥伴，其中許多國家——七國集團、澳大利亞、英國、歐盟和東盟也在公開聲明中表示關切。而且我們加強了我們（與他國）鋼鐵般的聯盟，正如我們8月9日在沖繩附近與日本進行的聯合空軍演習一樣。”

坎貝爾稱：“在過去的幾周里，美國一直堅守我們長期以來的關鍵目標：維護台灣海峽和更廣泛的印太地區的和平與穩定。這對區域和全球安全和繁榮至關重要。它符合我們所有人的利益，我們致力於繼續尋求未來的和平與穩定。對和平與穩定的承諾是我們的對台政策幾十年來在歷屆政府間保持一致的原因。我們仍然致力於在《台灣關係法》、（美中）三個聯合公報和（對台）六項保證的指導下執行我們的一個中國政策。我們反對任何一方單方面改變現狀，我們也不支持台灣獨立，我們期待兩岸的分歧能通過和平方式解決。”

坎貝爾稱：“中方的行動從根本上違背了和平與穩定的目標。它們是針對台灣的強化壓力運動的一部分，這一運動並沒有結束，我們預計其將在未來幾周和幾個月繼續展開。這場運動的目標很明確：恐嚇和脅迫台灣，破壞其復原能力。面對北京正在進行的破壞和平與穩定的努力，我們將繼續採取冷靜和堅決的措施來維護和平與穩定，並根據我們的長期政策支持台灣。”

坎貝爾稱：“這些涉及一系列領域的步驟將在未來幾周和幾個月內展開，因為挑戰是長期的。我們（的反應）將不會是反射性的或未經思考做出的；我們將是耐心和有效的。我們將繼續在國際法允許的地方飛行、航行和操作，這符合我們對航行自由的長期承諾，這包括在未來幾周進行標準的空中和海上穿越台灣海峽。我們將繼續履行我們在《台灣關係法》下的承諾。這包括支持台灣的自衛和保持我們自己的能力，以抵制任何訴諸武力或其他形式的脅迫，從而危及台灣的安全、經濟或社會。”

坎貝爾稱：“我們將繼續按照我們的一個中國政策，深化我們與台灣的關係，包括通過繼續推進我們的經濟和貿易關係。例如，我們正在制定一個雄心勃勃的貿易談判路線圖，我們打算在未來幾天宣布。我們將確保我們的（軍事）存在、（部署）姿態和演習考慮到中方更具挑釁性和破壞穩定的行為，以期引導西太平洋的局勢走向更穩定。在未來幾天和幾周內，在這些領域和其他領域將有更多內容（被宣布）。 ”

坎貝爾稱：“我想就我們與北京的交往再補充幾點意見。我們已經並將繼續保持與北京的溝通渠道暢通，我們呼籲北京重新開放其關閉的那些渠道，不是為了我們，而是因為這是世界對負責任的大國的要求。哪一方選擇切斷了能夠負責任地減少風險和危機溝通的渠道？中國。與此相反，美國繼續伸出手，尋求負責任地管理局勢。哪一方中止了氣候談判，這不是在懲罰美國，而是在懲罰全世界？同樣，答案是中國。這個世界上最大的排放國現在正拒絕參與應對氣候危機所需的關鍵步驟。這將減緩國際社會在今年晚些時候為成功舉行聯合國氣候變化大會而努力的進展。我們認為這些是中國的錯誤選擇。”

坎貝爾稱：“我們今天討論的內容不是關於我們的一個中國政策。我們重申這一點。它是關於哪一方正在破壞維護和平與穩定的現狀——一個對所有人都有效的和平與穩定。國際社會已經明確表示，其對這種和平與穩定存在利益，而美國將盡我們的努力來維護它。這不是關於美中雙邊關係的動態；這是一個什麼符合該地區最佳利益和什麼符合國際社會最佳利益的問題。”

坎貝爾在問答環節中拒絕就美軍將在近期進行的穿越台灣海峽的行動提供更多的信息。他並稱：“我認為我們的聲明明確了我們對中國試圖改變現狀的挑釁性行動的反應，我想你們會看到更多的反應。”

坎貝爾還在發言中強調：“我們所看到的，特別是在去年的過程中，是一個前所未有的數量的盟友和夥伴公開或在聲明中說出他們對台灣海峽兩岸和平與穩定的持續存在利益。正如我今天所指出的，有許多國家對維護這種和平與穩定非常重視。就我們與這些夥伴的具體協商和接觸而言，我就不多說了。”

另就記者提問美中兩國領導人是否將在稍後的二十國集團峰會或亞太經合組織峰會期間舉行會談，坎貝爾對此回答說：“我可以確認，兩位領導人在最近的通話中討論了可能的面對面會談，並同意讓他們的團隊跟進以整理出具體細節。 我們沒有關於時間或地點的細節的進一步消息。”