白宮預告美軍將實行標準空中海上通行宣示台灣海峽航行自由

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白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）表示，美軍將在未來數周在台灣海峽實行標準空中與海上通行，宣示航行自由。

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儘管台海局勢緊張，但坎貝爾表示，美方會持續在國際法允許範圍內飛行、航行與行動，以符合對台灣海峽航行自由的長期承諾，包括在未來數周內，在台灣海峽進行標準的空中與海上通行。

美國聯邦眾議院議長佩洛西近日訪台，引發北京高度不滿，在台灣周圍進行大規模圍島軍事演習，升高台海緊張局勢。坎貝爾12日特別舉行媒體電話簡報會，表明美國對台海局勢的最新看法。

對於共軍的行動，坎貝爾指責北京反應過度，行動持續挑釁、具破壞性且史無前例，中國的所作所為與和平穩定目標背道而馳，這是北京對台灣加強施壓行動的一部分，預計未來數周與數個月仍將持續。面對北京不斷破壞台海和平穩定的作為，美國會持續採取冷靜與果斷步驟以維護和平穩定，並依據美國長期政策支持台灣。

他表示，美方將確保美軍的存在、態勢與演習能夠因應中國更具挑釁與破壞穩定的行為，讓西太平洋局勢穩定。

坎貝爾也重申美方持續履行《台灣關係法》承諾，包括支持台灣自我防衛並保持美國自身能力，以抵禦任何可能危及台灣安全的武力或其他形式脅迫。在經濟與社會方面，美方會持續深化與台灣關係，包括繼續推動美台雙邊經貿關係。他並表示，美國將在未來數天內宣布美台雄心勃勃的貿易談判路線圖。