首位岸田內閣成員 西村康稔參拜靖國神社

靖國神社

共同社報道稱，今天（8月13日）日本新任經濟產業大臣西村康稔到靖國神社參拜，這是自去年10月岸田內閣就職以來，首次有大臣參拜靖國神社。

廣告 繼續瀏覽後續

報導稱，8月10日剛剛被任命為經濟產業大臣的西村康稔，今天去參拜靖國神社，他是日本首相岸田文雄去年10月上任以來，首位參拜靖國神社的閣員。西村是以私人費用繳納「玉串費」（祭祀費），並署名為「眾議院議員西村康稔」。

西村強調：“戰後日本的繁榮是建立在先人犧牲的基礎之上。我起誓絕不會再次發生戰爭慘劇，將進一步發展和平國家之路。”

西村參拜完後接受日本《日本放送協會》（NHK）訪問，他表示之所以不選在日本終戰日當天參拜，是希望能在安靜的環境中參拜。

西村受訪時說道：“也考慮到已故的前首相安倍晉三，我決心為日本的和平與發展竭盡全力。” 西村屬於自民黨安倍派。

日本政要每年通常會三次參拜靖國神社——4月和10月的例行大祭，以及8月15日日本“終戰日”。有些政界人士會在年底參拜這座寺廟。

據共同社指出，圍繞靖國參拜，去年10月秋季例行大祭和今年4月春季例行大祭期間，首相岸田文雄及全體閣僚均未參拜。

8月15日為二次世界大戰結束77周年日，靖國神社合祀着遠東國際軍事法庭審判（東京審判）的甲級戰犯，因此，只要有日本首相或顯貴前往參拜，就會引起爭議，尤其是來自中國和韓國的抗議。

中國外交部發言人趙立堅曾表示，“靖國神社是日本軍國主義分子發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有14名二戰甲級戰犯。日本政要參拜靖國神社，再次反映出日方對待自身侵略歷史不思反省的錯誤態度，中方對此堅決反對。