印媒：中國呼籲印度重申支持“一個中國”政策

印度/中國/佩洛西訪台

中國周六（8月13號）呼籲印度在台海危機的背景下重申其對“一個中國”政策的支持，而此前一天，新德里表示沒有必要對此進行任何“重申”。

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據印度商業標準報報道，中國駐印度大使孫衛東發表上述言論的背景是美國眾議院議長南希佩洛西上周訪問台灣後 ，中國與台灣 之間的緊張局勢不斷升級。而北京聲稱，在佩洛西訪問台灣之後，大約有 160 個國家重申了對“一個中國”政策的支持。

在周五的媒體吹風會上，印度外交部發言人阿林丹巴奇避免提及“一個中國”政策，並指出印度在“相關”政策上的立場是眾所周知和一貫的，不需要重申。

中國駐印度大使孫衛東周六對一群記者指出，“我的理解是，印度的‘一個中國’政策沒有改變……我們希望印度能夠重申對‘一個中國’原則的支持，”。

中國駐印度大使表示，美國試圖侵犯中國的主權和領土完整。希望印方繼續堅持獨立自主的外交政策，理解和支持中方的公正立場，支持中方維護主權和領土完整的努力。他說，“一個中國”政策是中印關係的基礎，也是中國同各國關係的基礎。

在中印拉達克東部邊境對峙問題上，中國駐印大使表示，雙方應保持對話，努力尋求雙方都能接受的解決方案，他指出北京將努力使雙邊關係重回“正確軌道”。

對於中國在拉達克東部實際控制線（LAC）沿線建設大規模軍事基礎設施以及其軍用飛機在該地區靠近實際控制線飛行的問題，孫沒有直接回答。

他說：“就雙邊關係大局而言，雙邊關係的重要意義需要雙方理解，我們將重視中印關係，努力使中印關係重回正軌。”他說，中方正在盡一切努力加強同印方的溝通，加深了解，避免出現任何“誤判或誤解”。

報道引述孫大使認為，“分歧不應該是中印關係的全局，也不應該定義雙邊關係。”

在中國駐印度大使館網站上，將這次記者招待會稱為座談會，除了大使的長篇講話聲明外，沒有記者提問及回答的環節內容。