拜登祝賀印度慶祝獨立75周年 ：美印將共同捍衛基於規則的秩序

美國/印度/印太

8月15日是印度為慶祝1947年擺脫英國殖民統治並成為主權國家而設立的印度獨立日。印度總統莫爾穆(Draupadi Murmu)14日發表了電視講話加以紀念。美國總統拜登（Joe Biden)當天則通過聲明對印度獨立日的到來加以祝賀，並稱“印度和美國是不可缺少的夥伴。”

廣告 繼續瀏覽後續

7月25日就任印度第15任總統的莫爾穆在周日的講話中表示：“在第76個獨立日前夕，我提前向生活在國內和國外的所有印度人致以最誠摯的問候。我很高興在這一重要時刻向你們講話。印度作為一個獨立國家已經走過了75年。8月14日是‘分治恐怖紀念日’，以促進社會和諧、團結和增強人民的能力。明天是我們從殖民統治者的桎梏中解放出來並決定重塑我們命運的日子。在我們所有人慶祝這一天的周年紀念時，我們向所有那些為使我們有可能生活在一個自由的印度而做出巨大犧牲的男女們鞠躬。”

莫爾穆說：“這不僅對我們所有人，而且對世界上每一個民主的倡導者來說都是一個值得慶祝的事情。當印度贏得獨立時，有許多國際領導人和專家對印度的民主政府形式是否成功持懷疑態度。他們的懷疑是有理由的。在那些日子裡，民主只限於經濟發達的國家。印度在外國統治者手中被剝削了這麼多年之後，貧窮和文盲是其特點。但我們印度人證明了懷疑論者的錯誤。民主不僅在這片土壤上生根發芽，而且還得到了豐富。”

據悉，印度總理莫迪（Narendra Modī）將於周一印度獨立日當天在舊德里的紅堡城牆上連續第9次舉行升國旗儀式，並向全國講話。依照傳統，莫迪在印度獨立日發表的演講一直是強調其政府所採取政策措施取得的主要成果，並作出重要宣布的機會。

隨着印度獨立日的到來，美國白宮周日發表總統拜登的聲明指出：“在全世界人民，包括近400萬自豪的印度裔美國人，於8月15日慶祝印度獨立75周年之際，美國與印度人民一道，向其在聖雄甘地永恆的真理和非暴力信息指導下的民主歷程致敬。”

拜登表示：“今年，我們還慶祝了我們偉大的民主國家之間建立外交關係75周年。印度和美國是不可缺少的夥伴，美印戰略夥伴關係的基礎是我們對法治和促進人類自由和尊嚴的共同承諾。我們的夥伴關係因我們人民之間的深厚聯繫而得到進一步加強。美國充滿活力的印裔美國人社區使我們成為一個更具創新性、包容性和更強大的國家。”

拜登稱：“我相信，在未來的歲月里，我們兩個民主國家將繼續站在一起，捍衛基於規則的秩序；為我們的人民促進更大的和平、繁榮和安全；推動一個自由和開放的印度-太平洋；並共同應對我們在世界各地面臨的挑戰。”

值得一提的是，8月14日是巴基斯坦獨立日。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）13日發表聲明以示祝賀，白宮方面則未見發聲。