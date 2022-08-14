美副總統哈里斯預計出席安倍國葬 奧巴馬和馬克龍亦將到場

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據《日經亞洲》和《讀賣新聞》等日媒報導，日美兩國政府正在為美國副總統哈里斯（Kamala Harris）出席被定於9月27日舉行的日本前首相安倍晉三的國葬進行協調。如果得以實現，這將成為哈里斯就任後首次訪問日本。據悉，美國前總統奧巴馬同樣將出席安倍的國葬，法國總統馬克龍和德國前總理默克爾預計也將到場。

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據《讀賣新聞》報導，拜登政府派副總統哈里斯而不是總統拜登出席，是因為無法協調總統本人的行程。哈里斯參加安倍的國葬目的是讚揚他在加強日美聯盟方面的外交成就，包括制定安全相關法律，並重申日美關係的重要性。哈里斯在日逗留期間還將與日本首相岸田文雄舉行會晤。

《日經亞洲》的報導指，美國前總統奧巴馬同樣將出席安倍的國葬，法國總統馬克龍和德國前總理默克爾預計也將到場。據了解，白宮有意表彰安倍晉三的政治成就，包括提倡“自由開放的印度-太平洋”（FOIP）的願景，並強調美日同盟的重要性。

安倍晉三7月8日在奈良市街頭演講時中槍身亡，岸田文雄此前宣布，將於9月27日為安倍舉行國葬。哈里斯是第一位亞洲裔美國副總統。她的母親出生在印度，後來移民到美國。哈里斯在安倍去世時發表了一條信息，稱“安倍是美國的親密朋友”。