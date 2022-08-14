迄今為止，日美今年的聯合演習比去年同期增加50%

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據《日經亞洲》8月13日報導，今年迄今為止，日本自衛隊與美國軍方參加的聯合演習比2021年同期增加了50%，雙方在台灣周邊潛在衝突的前線加強了威懾。

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報導指，周二，來自日本航空自衛隊和美國空軍的總共10架戰鬥機在沖繩周圍舉行了聯合演習。這是繼8月4日舉行的美日聯合空中演習之後的又一次訓練，當時解放軍正啟動在台灣周邊海空域的演習。

日本防衛省的公告顯示，截至7月底，東京和華盛頓在2022年共舉行了51次雙邊演習，而2021年前七個月有34次，2020年同期只有23次。這些演習也變得更加實質性，包括針對存在威脅的情況。

報導指，自俄羅斯今年2月入侵烏克蘭後，中國和俄羅斯在日本附近的聯合軍事活動也出現增加，同時朝鮮進行了導彈試驗，包括洲際彈道導彈的試驗。在台灣周邊演習期間，中國發射的彈道導彈本月首次降落在日本的專屬經濟區，凸顯東京捲入兩岸衝突的風險。

目前為止，日本海上自衛隊今年參與了與美軍的29次聯合演習，比2021年增加了約30%。海上自衛隊在日本近海導彈防禦和監測中國船隻方面發揮着重要作用。

報導指，日美關注的領域包括東海和南海，以及日本管理的釣魚島（日本稱尖閣諸島）和先島群島，這是日本離台灣最近的一些地方。聯合演習的目的是確保日美部隊能夠有效合作，這是在嚴峻的安全環境下雙方的一個重要目標。

這個話題出現在5月美日領導人峰會後發布的一份聯合聲明中，該聲明稱東京和華盛頓將“強化聯合軍事力量，包括通過協調戰略和共同確定目標的優先次序。”加上涉及美日的多邊演習，總數進一步增加。

報導指，自2月底俄羅斯入侵烏克蘭以來，日本自衛隊已經與合作夥伴進行了約20次聯合演習，包括印度和澳大利亞、這些四方安全對話（Quad）的其他成員，以及英國、法國和東南亞國家。日本海上自衛隊艦艇6月還在地中海與北約常設海軍部隊實施聯合訓練，這是近四年來日方首次與北約進行共同訓練。

相關演習的質量正在隨着其數量的增加而提高。在今年夏天的“環太平洋2022”大規模聯合演習中，自衛隊艦艇首次就設想日本安全保障相關法上有關“存亡危機事態”開展了訓練。

曾擔任日本海上自衛隊一把手、海上幕僚長的武居智久在採訪中表示：“聯合演習的最大目標是提高互操作性，自衛隊可以學習美軍的最新戰術，美方也有機會評估自衛隊的能力。”

武居智久說：“在政治上有必要時，可以將演習作為一種武力展示來進行”。他續稱：“它們也可以被解釋為在修訂（日本）安全戰略之前確認共同行動的能力。”