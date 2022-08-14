韓總統尹錫悅未出席“慰安婦”紀念日儀式

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據日媒報導，韓國政府8月14日在線舉行了向國內外傳達原日軍“慰安婦”受害記憶的紀念日儀式。這是尹錫悅政府上台以來的首次，但總統尹錫悅並未出席，也沒有發布任何寄語。圍繞“慰安婦”問題，看不出尹錫悅政府積極的解決姿態，在野黨批評稱：“這是對受害者的冷遇。”

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據了解，1991年8月14日，韓國“慰安婦”受害者金學順老人公開披露自身遭遇，揭發日軍強征“慰安婦”戰爭罪行。前總統文在寅執政時，韓國國會通過日軍“慰安婦”受害者生活穩定支援法修正案，把每年8月14日確定為國家紀念日。文在寅多次在儀式上發表演講或發去寄語，以示紀念。

據共同社報導，周日的儀式上，韓國女性家族部長官金賢淑在事先錄製的視頻中說道：“誓要守護受害者的真相，向全世界傳揚自由與和平。”報導指，尹錫悅政權正在討論廢除負責“慰安婦”支援工作的女性家族部，原“慰安婦”等產生了危機感，認為“支援規模將縮小”。

報導稱，尹錫悅政權的立場認為2015年日韓共識是“官方共識”。為了改善對日關係，着力早日解決原被征勞工問題，但解決“慰安婦”問題的具體討論卻無進展。

值得一提的是，尹錫悅周日上午前往首爾顯忠院顯忠館為17位韓國愛國先烈的集體遷葬儀式致悼念詞。據韓聯社報導，尹錫悅在儀式上表示，政府將一絲不苟地做好對為國犧牲奉獻的烈士、英雄的撫恤優待工作。