尹錫悅：日本是我們應攜手應對威脅全球公民自由等挑戰的近鄰

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自首爾方面消息， 韓國總統尹錫悅8月15日出席光復77周年紀念儀式並發表講話。光復節是韓國和朝鮮的公立假日，為紀念1945年二戰對日勝利的紀念日，其意味着日本殖民統治的結束。放眼韓日關係發展，尹錫悅在講話中表示：“過去為爭取並捍衛自由，要擺脫日本政治統治。如今日本是我們應攜手應對威脅全球公民自由等各種挑戰的近鄰。”

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這是尹錫悅在5月就任總統後發表的首次光復節演講。據韓聯社報導，他在演講中說道：“值此光復77周年之際，謹向為國獨立事業而英勇獻身的革命先烈、愛國志士及其遺屬表示由衷的敬意和深切的謝意！正如在《三一獨立宣言》和上海大韓民國臨時政府臨時憲章及梅軒尹奉吉先生的獨立精神中所體現的，日帝強佔期的獨立運動是為建立國民當家作主的民主共和國，建設尊重自由、人權、法治的國家，而非忽視自由和人權的極權主義國家。”

尹錫悅說：“在以殉國先烈和愛國志士為首的全民努力下，我們在1945年8月15日實現了民族獨立解放。但獨立運動並未就此結束。獨立運動精神在面對敵對勢力建立自由國家、實現經濟增長和工業化、並基於此發展民主主義的過程中得以繼承，且不斷發揚光大。弱小國家為爭取被壓迫、被剝削的自由並建立主權國家是歷史使命，而新時代給予我們的任務是團結共享普世價值的國家，共同對抗對自由和人權構成的威脅，維護全球公民的自由與和平，進而實現繁榮發展。”

尹錫悅表示：“在爭取自由的獨立運動精神指引下，我們實現了經濟發展和民主制度化，為真正的自由打下基礎。如今我們應基於普世價值，為捍衛和擴大全球公民的自由，繼承並發揚這一精神。”他向韓國國民呼籲：“在光復77周年的今天，我們要重溫承前啟後的獨立運動的世界歷史意義。獨立運動在不同的歷史階段有不同的特徵和時代使命，是一個生動的歷史進程。今天，我們應爭取、捍衛、擴大自由，並聯合全球公民對自由的新威脅進行堅決鬥爭，以實現國際和平與繁榮。”

尹錫悅強調：“我們要銘記為爭取大韓民國的自由與獨立而奮鬥和犧牲的所有人！敬之如賓、以禮相待不僅是我們的義務，更是發展繁榮的重要基石。”他提及：“過去為爭取並捍衛自由，要擺脫日本政治統治。如今日本是我們應攜手應對威脅全球公民自由等各種挑戰的近鄰。唯有韓日兩國基於普世價值面向未來，朝着肩負時代賦予的使命方向邁進，兩國之間的歷史問題才能得以妥善解決。”

尹錫悅說：“政府將繼承韓國前總統金大中和日本前首相小淵惠三聯合發表的《21世紀韓日新夥伴關係共同宣言》精神，儘快恢復並發展韓日關係。兩國政府和人民要本着相互尊重的精神，在經濟、安全、社會、文化進行廣泛的合作交流，為國際社會的和平與繁榮作出貢獻。”

就對朝政策問題，尹錫悅表示：“韓半島乃至東北亞的和平是維護國際和平的重要前提，也是捍衛、擴大我們和全球公民自由的基石。朝鮮無核化對實現韓半島、東北亞乃至全球可持續和平不可或缺。我願在此提議，只要朝方願停止核導開發，採取實質性無核化措施，韓方將幫助朝鮮畫時代地改善經濟狀況和居民生活質量，包括大規模糧食支援項目、發電和輸配電基建支援項目、港口和機場現代化項目、旨在提升農業生產的技術支援項目、醫院和醫療基礎設施現代化項目、國際投資及金融支援等。”

在對新政府的經濟和內政主張加以介紹後，尹錫悅說：“前方道路多險阻，延綿無盡頭。任何人也不相信我們未來的瞬間，我們靠着追求自由、人權、法治這一普世價值取得了輝煌成就。在重尋自由、捍衛並進一步擴大自由的過程中，我們變得更加強大。獨立運動生生不息，作為追求自由的旅程，將一如既往砥礪前行。”

尹錫悅最後向韓國民眾說道：“為大韓民國帶來自由和繁榮的憲法秩序建於殘酷的日本帝國主義強佔時期為國獨立大業而捐軀的愛國先烈們的獨立精神之上。基於自由、人權、法治這一普世價值，齊心協力為全球和平與繁榮作出貢獻才是秉承先烈遺志。我將和偉大的國民們一道實現時代賦予的歷史使命。”

值得一提的是，針對日本首相岸田文雄內閣中多名閣僚參拜靖國神社的消息，韓國外交部發言人周一對此深表失望和遺憾，並敦促日方正視歷史，虛心省察過錯，用實際行動展現反省誠意。不過，報導指，韓國總統辦公室官員當天就岸田文雄以“自民黨總裁”名義向靖國神社供奉“玉串料”（祭祀費）一事表示，日方已事先向韓方進行過說明。