德國空軍首次向印太地區部署13架軍機，將與澳日韓等國進行聯合演習

德國/印太/新加坡

8月15日，德國空軍派遣13架軍機開始了對印太地區的首次部署任務。參加此次部署的包括塗有德國、新加坡、澳大利亞、韓國和日本國旗圖案的6架颱風戰鬥機、4架A400M軍用運輸機和3架A330MRTT多用途加油機。這是德國空軍在印太地區的緊張局勢不斷加劇的情況下進行的最大規模的和平時期部署之一。

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參加此次代號“疾速太平洋2022”（Rapid Pacific 2022）任務的德國空軍編隊目標是在24小時內，從南德一座空軍基地出發到達新加坡，並中途在阿布紮比進行飛行員更換。抵達新加坡後，這批軍機將前往澳大利亞的達爾文並在當地參加兩個聯合演習。約有250名德國空軍官兵將參加此次部署。在返回德國之前，參與部隊將與新加坡空軍一起訓練，並對日本和韓國進行訪問。

這批德國軍機將首次參加由澳方主辦的兩年一度的“黑色瀝青”國際演習（Exercise Pitch Black 2022），該演習將在8月19日至9月9日之間舉行，共有17國約100架軍機將參加本年度的軍演。重要的是，德國、日本和韓國空軍將首次全面參與。

德國空軍總監格哈茲（Ingo Gerhartz）表示，這將是德國和澳大利亞空軍第一次共同訓練。他說：“印度-太平洋對德國非常重要。我們與這個地區的許多夥伴有着相同的價值觀”。格哈茲補充說：“在戰爭緊急情況下捍衛這些價值觀，並能夠支持我們的合作夥伴，這是需要實踐的。”

格哈茲說：“我們想證明我們可以在一天之內到達亞洲”。在“黑色瀝青”演習結束後，這批德國軍機將在9月12日至26日期間參加澳洲皇家海軍的“卡卡杜演習”(Exercise Kakadu)。德軍軍機將進行從空中保護海軍艦艇的訓練。

在這兩次演習之後，德國軍機將與新加坡空軍進行訓練，這一編隊的部分軍機還將訪問日本和韓國。德國國防部周一在一條推文中說，“疾速太平洋2022”部署表明，德國“也在考慮歐洲以外的安全問題”。

據德國之聲報導，格哈茲告訴記者稱，這批德國軍機進行部署的路線將“幾乎不接觸”南中國海，也不會經過台灣海峽。這兩個地區是與北京關係緊張的根源。

格哈茲說：“南中國海、台灣，這些顯然是該地區的分歧點所在，我們將在10多公里的高度飛行，幾乎不接觸南中國海，我們將在國際航線上行駛。”格哈茲補充說，他不認為德國“通過飛往澳大利亞的演習對中國發出任何威脅信息”。

針對俄烏戰爭，德國國防部長蘭布萊希特（Christine Lambrecht）表示：“當然，我們目前的重點顯然是針對東部的。”她補充說：“但我們也必須將我們的注意力指向其他地區。”

德國政府最近同意採購35架美製F-35戰鬥機以取代老舊的狂風戰鬥機，而“卡卡杜演習”則提供了一個與澳大利亞空軍的F-35戰鬥機更緊密合作的機會。格哈茲表示：“F-35飛機將進一步擴大我們軍事力量的廣泛性。由於澳大利亞皇家空軍已經在駕駛這種作戰飛機，我們也將能夠向他們學習。”

據了解，空軍中將格哈茲將在“黑色瀝青演習”和“卡卡杜演習”期間親自駕駛颱風戰鬥機，並在演習結束後訪問日本。

格哈茲去年10月曾告訴美國《防務新聞》網站稱，德國空軍在印太地區的首次部署是為了加強整個地區的聯盟關係。這次空中部署是在2021年8月德國海軍“拜仁”號護衛艦印太部署之旅後進行的，該護衛艦在海上航行了6個月，在途中停靠了12個港口。