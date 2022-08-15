美國第七艦隊：“里根”號航母正在菲律賓海執行任務

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美國第七艦隊8月14日發表聲明指，“里根”號航母目前在菲律賓海執行任務，“支持自由和開放的印太地區”。據“南海戰略態勢感知”稍早介紹，“里根”號航母於8月12日前後再次南下，至13日中午，兩天時間已經向西南方向轉進了約500海里，目前位於沖繩以南海域。

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第七艦隊周日發表的聲明稱：“8月13日，美國海軍唯一一艘前沿部署的‘羅納德·里根’號航空母艦（CVN 76）上的水兵在菲律賓海執行任務時，保持了該艦的戰備狀態和其搭載的第五艦載機聯隊的殺傷力。”

“里根”號航母打擊群指揮官、海軍少將唐納利（Michael Donnelly）表示：“無論好戰國或脅迫國在該地區的活動是否增加，或被認為增加，美國海軍的任務都沒有改變，我們在印太地區的部署姿態或存在也沒有改變”。他補充說：“這一切都涉及到我們宗旨的核心，那就是與我們的夥伴和盟友保持一致，他們（與我們）有相同的價值觀和對國際規範的理解。”

第七艦隊稱，“里根”號目前在菲律賓海執行任務，支持自由和開放的印太地區，它是第五航母打擊群（CSG）的旗艦，擁有4900名水兵。“里根”號航母指揮官戈德哈默（Fred Goldhammer）說：“作為前沿部署的水兵，‘羅納德·里根’號上的所有人都把我們的座右銘‘以實力尋求和平’銘記在心”。

戈德哈默說，“我們在‘76號軍艦’上所做的一切，都是為了一個共同的理解，即我們不僅必須保持我們的戰鬥準備狀態，以便在衝突中獲勝，而且我們還有責任保持這樣一個持續的高水平的作戰能力，使那些否則會威脅我們地區和平的人毫不含糊地明白，今天不是他們敢挑釁的日子。”

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）月初訪台之際，“里根”號航母曾在菲律賓海進行部署。由美國聯邦參議員埃德·馬基（Ed Markey）率領的兩黨參眾議員訪問團8月14日抵達台北松山機場，進行一次此前未經宣布的訪問。