緬甸：軍政府今再加判昂山素季六年監禁 國際譴責這是政治審判

昂山素季

緬甸軍方指定的特別法庭周一（8月15日）秘密審判了原緬甸民主運動領導人昂山素季，消息人士透露說，法庭以貪腐為由判決昂山素季六年監禁。此外，她還面臨多項指控，從貪腐到選舉舞弊都有，如果所有罪名成立，可能會被判處逾百年徒刑。

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據法新社指出，緬甸軍政府加強了對昂山素季的控制，周一，這位諾貝爾和平獎得主、被政變推翻的前領導人，在系列審判期間被判處額外的六年監禁，國際社會譴責稱，這是政治審判。此前，昂山素季被軍政府指控犯有4項腐敗罪名，判處共11年監禁。

據知情人士透露，她在軍方特別法庭出庭時身體健康，在宣讀判決書後沒有發表評論。

在2021年2月1日軍事政變期間被捕的昂山素季，今年六月被緬甸軍政府送往內比都的一處監獄單獨關押，監獄內還設置了一個法庭用於審判昂山素季。緬甸軍政府對她的審判在一年多前開始，在閉門的情況下繼續進行，她的律師同樣也被禁止與新聞界和國際組織交談。

法新社說，昂山素季被許多罪行盯上了：違反可追溯至殖民時代的國家機密法、選舉舞弊、煽動叛亂、腐敗……也就是說，她冒着入獄數十年的風險。

4月底，昂山素季已因收受仰光地區前部長賄賂60萬美元和超過11公斤黃金，根據反腐敗法被判處五年徒刑。

之前，她也曾因非法進口和持有對講機、違反新冠病毒限制和煽動公共秩序而受審。

政治學者大衛·馬西森（David Mathieson）告訴法新社：“對國內和國際的憤怒充耳不聞，懲罰昂山素季及其親屬的審判旨在抹去緬甸的民主歷史”；他繼續說：“他們（軍政府）的意圖對每個人都很清楚，除了國際社會。” 一些觀察家也認為，國際社會對緬甸軍政府的制裁太輕了。

除昂山素季本人，她的幾個親戚也被判處重刑：一名前部長被判75年徒刑，她的一名合作者被判20年徒刑。昂山素季的政黨的一名前成員被判處死刑，並於7月底被處決。

其他異議份子或流亡或躲藏起來。其中一些被罷免的民選官員組成了一個平行的“民族團結政府”（NUG），目的是破壞軍政府的合法性。但它不控制任何領土，也沒有得到任何外國政府的承認。

法新社指出，昂山素季在緬甸仍然是一個非常受歡迎的人物，即使她的國際形象因無法保護穆斯林少數民族羅興亞人而受損，他們是2016年和2017年軍隊虐待的受害者——華盛頓稱這是“種族滅絕”！

諾貝爾和平獎獲得者昂山素季現年77歲，在過去33年中有17年被關押，大部分時間是軟禁在家。據昂山素季的支持者和獨立分析人士表示，對她的指控旨在使軍方攫取權力合法化，並阻止她重返政壇。