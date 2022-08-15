美日韓在夏威夷舉行彈道導彈防禦演習 美日防長通話：重申對加強聯盟的共同承諾

美國/日本/韓國

美國國防部8月15日通過聲明宣布，8月8日至14日，美國海軍、日本海上自衛隊和韓國海軍在夏威夷太平洋導彈發射設施（PMRF）沿海的多國“太平洋龍”（Pacific Dragon 2022）演習期間，參加了導彈預警和彈道導彈搜索和跟蹤演習。

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據悉，來自澳大利亞皇家海軍、加拿大皇家海軍、日本海上自衛隊、韓國海軍、美國導彈防禦局和美國海軍的部隊參加了今年的“太平洋龍”聯合演習。“太平洋龍”是一個兩年一次的演習，旨在改善有關區域防空和導彈防禦能力的戰術和技術協調以及互操作性。今年的“太平洋龍”演習的訓練科目中包括使用“標準-3”Block IA（SM-3 Block IA）導彈對短程彈道導彈的實彈攔截。

五角大樓的聲明稱：“美國、日本和韓國的參與者根據三邊信息共享協議共享戰術數據鏈信息。繼6月11日在新加坡舉行的美韓日三邊部長級會議之後，這次導彈預警和彈道導彈搜索和跟蹤演習表明，美國、韓國和日本致力於進一步開展三邊合作，以應對朝鮮的挑戰，保護共同的安全和繁榮，並加強基於規則的國際秩序。”

值得一提的是，稍早確認再次感染新冠病毒的美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）周一與日本新任防衛大臣濱田靖一進行了通話。據五角大樓介紹，“奧斯汀部長祝賀濱田大臣的新職位，談到了美國和日本人民之間深厚的友誼紐帶，並重申了對加強美日聯盟的共同承諾。在通話中，兩位領導人就廣泛的區域安全和聯盟問題交換了意見。他們確認在一系列旨在確保自由和開放的印度-太平洋的具體和創新的防務舉措上進行合作。”