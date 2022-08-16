新加坡候任總理警告：中美恐“夢遊般”走向衝突

新加坡/亞洲/政治

新加坡候任總理、現任副總理兼財政部長黃循財8月15日在受訪時表示，如果美國和中國不相互接觸並緩和在台灣問題上不斷上升的緊張局勢，就可能“夢遊般地陷入衝突”。

廣告 繼續瀏覽後續

黃循財當天在接受彭博社總編輯米思偉（John Micklethwait）專訪時表示，中美關係的不確定性越來越大，近期的事態可能導致台海局勢迅速升溫，使局勢更容易變得更危險。

黃循財說，在美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi)訪問台灣和中國隨後在該島周圍進行軍事演習之後，世界兩大經濟體之間的關係正處於“非常令人擔憂”的軌道上。他解釋說：“我們開始看到兩國做出的一系列決定將把我們帶入越來越危險的領域。”

黃循財稱：“正如他們所說，沒有人故意想上戰場，但我們卻夢遊般地陷入衝突。”他補充說：“而這是最大的問題和危險。”

黃循財在採訪中對在台灣海峽或南海可能發生的事故表示擔憂，他引用了2001年中美南海撞機事件。當時在美國表示遺憾後，北京最終釋放了美軍機組人員，並歸還了飛機。

黃循財說，中美關係的走向是令人擔憂的，也正步入越來越危險的境地。雖然雙方都說不想發生衝突，但敵對關係相信會持續一段時日。中美各自的國內政治也使兩國更難作出任何讓步。

黃循財說：“如果今天有什麼事故發生，後果會更難處理。所以我們擔心的是會出現這種導致險些擦槍走火、意外和誤判的情況，事態也會變得更糟。我們當然希望兩邊領導層可以持續溝通，尤其是在最高層級，從而做出合理和理性的決定，避免情況惡化。”

報導指，新加坡是亞洲最積極表態的國家之一，其呼籲中美兩國避免發生破壞性的衝突，這種衝突可能很快就會開始波及該地區的小國。作為一個依賴貿易的城市國家，新加坡支持美國在亞洲的強大存在，允許美國進入軍事設施，同時也把中國作為其最大的貿易夥伴。