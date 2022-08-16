歐盟尋求加強與太平洋地區的經濟和安全聯繫

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歐盟駐太平洋大使席姆（Sujiro Seam）8月16日在受訪時表示，隨着該地區地緣戰略競爭的加劇，歐盟正努力通過經濟聯繫和新的安全承諾來加強其在太平洋地區的存在。

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2019年9月出任該職位的席姆大使在訪問新西蘭期間接受路透社採訪時說，歐盟長期以來一直被視為太平洋地區的發展夥伴，它希望也被視為經濟和戰略夥伴。歐盟的推動是在大國爭奪該地區的影響力之際進行的，在中國今年與所羅門群島簽署新的安全框架協議之後，美國和澳大利亞加強了在太平洋地區的接觸。

席姆在採訪中表示：“太平洋的地緣戰略重要性得到了所有人的認可，包括歐盟在內。”歐盟在太平洋地區長期存在，主要是通過法國與法屬波利尼西亞的關係。2021年9月，歐盟宣布了其《歐盟印太合作戰略》，並設定了一個3000億歐元的全球基礎設施基金，席姆說這有助於促進雙方的關係。

席姆說，歐盟在太平洋地區有幾個正在進行的發展項目，並且正在研究採取更多的項目。他指出，歐盟正在敲定計畫，花費500萬歐元對基里巴斯的基里蒂馬蒂島建立一個碼頭進行可行性研究。

席姆表示：“我們一直說我們在該地區的立場不是針對任何人。我們在這裡不是為了遏制中國。”然而，當各國決定與誰合作時，重要的是他們要評估後果，如這些國家是得到了發展援助還是貸款。

席姆說：“來自中國的大部分援助實際上......是貸款。所以這增加了這些國家的債務脆弱性。”他談及，促進歐盟在太平洋地區存在的戰略的一部分是提供經濟機會，歐盟已經與太平洋島國政府簽署了一些貿易夥伴關係，並正在與湯加談判一項類似的協議，以使其更好地進入歐洲市場。

據席姆介紹稱，歐盟還計畫加強其在印太地區的海上監視的足跡。法國軍隊在該地區擁有常駐軍事資產，過去曾被用來為歐盟的項目提供支持。

此外，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）近日在出席東盟系列會議時強調，“亞太地區無疑正在成為世界的重心。”他表示，歐盟將強化與東盟合作，並增加在亞太地區的參與。