法軍軍機編隊在72小時內完成向亞太地區部署

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2022年8月10日，包括3架“陣風”戰鬥機在內的一支法國空天軍軍機編隊開始了一次向亞太地區的遠程戰略部署。代號“亨利·布朗”（Henri Brown）的第一階段任務於8月10日在法國本土開始，8月12日在位處南太平洋的新喀里多尼亞結束。由三架“陣風”戰鬥機、兩架A330MRTT多用途加油機和兩架A400M軍用運輸機組成的軍機編隊在不到72小時內執行了這一武力投送任務。

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法國國防部的聲明指出，“在空中飛行期間，3架‘陣風’戰鬥機與一架A330MRTT多用途加油機進行了兩次空中加油作業。在與位於法國本土的里昂-凡爾登山基地的作戰計畫和指揮中心（CAPCO）的聯繫中，他們通過戰術數據鏈收到了敵艇的位置。一旦找到並確定了目標，三架‘陣風’戰鬥機模擬聯合發射六枚單機常規遠程巡航導彈（SCALP），以確保同時對目標產生影響。”

法國國防部稱：“‘亨利-布朗’部署任務是法國武裝部隊的一項真正的壯舉，是一項有助於實現‘感知/預測’和‘干預’戰略功能的行動部署。這項任務涉及空天軍部隊人員、法國行動指揮中心和主權部隊。”

該聲明表示：“這次快速部署肯定了法國有能力在短時間內將自己投射到世界任何地方，利用其資源，特別是空天軍部隊的資源，以及其預先部署的部隊網絡、盟友和合作夥伴，在最高層開展戰鬥行動。”

據了解，這批軍機在太平洋地區部署的第二階段將是3架‘陣風’戰鬥機和一架A330MRTT多用途加油機參加由澳大利亞皇家空軍於8月19日至9月8日在該國舉辦的“黑色瀝青2022”國際演習（Exercise Pitch Black 2022）。

法國駐新喀里多尼亞軍隊的一架CN-235運輸機和兩名機組人員也將參加此次演習。這個為期三周的17國空軍演習的目的是訓練空勤人員在敵對環境中的初期反應。參與演習將提高行動準備，並加強夥伴國和盟國之間的軍事合作。

總代號“天馬2022”（PEGASE 2022）部署任務的第三階段將從9月11日至18日進行。由170人組成的混合部隊將從澳大利亞達爾文出發，在印度尼西亞和新加坡停留後返回法國，執行空中外交任務，推廣法軍的專業知識，並與當地空軍進行業務合作。

法國空天軍少將格羅恩（Stéphane Groën）介紹稱：“法國武裝部隊部署在世界各地，並能夠參加由其區域盟友組織的多國演習。”他補充說：“要做到這一點，我們依靠我們的部隊和力量投射資源，特別是空天軍部隊、其預先部署的部隊網絡、盟友和合作夥伴。”

格羅恩稱：“我們的武裝部隊採用高水平的國際合作，以加強法國與我們在世界各地的盟友和合作夥伴的聯繫和互操作性；同時，我們致力於和平、安全和行動自由的原則。”