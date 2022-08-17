以色列與土耳其宣布將全面恢復外交關係

政治

17日下午，以色列和土耳其宣布，兩國同意全面恢復外交關係並將相互重新任命大使。2010年，以軍武力攔截駛往加沙地帶的土耳其救援船，造成多名土耳其人喪生，土方隨後宣布召回駐以大使，以土關係陷入低谷。到2016年雙方才同意實現兩國關係正常化。

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據阿納多盧通訊社報道，土耳其外交部長恰武什奧盧17日當天說，“我們將採取一系列正常化關係的步驟，其中包括重新相互任命大使。此前，我們與（以色列總理）拉皮德在新聞發布會上進行過聲明，而重新任命大使的工作目前已經開始。”

恰武什奧盧評價稱：“由於這些努力，以色列邁出了積極的一步”，“當然，我們土耳其，也已經決定任命一名大使前往特拉維夫”。他表示，土方正在擬定駐特拉維夫的人選名單，在經提交土耳其總統埃爾多安批准後將正式開始工作。

但恰武什奧盧在當天與吉爾吉斯斯坦外長庫魯巴耶夫的新聞發布會上重申，此舉不代表土耳其放棄支持巴勒斯坦事業。

另一方面，以色列總理拉皮德當天也宣布，以色列和土耳其已同意全面恢復兩國外交關係，並將重新任命大使。他稱，“與土耳其恢復關係對區域穩定有重要意義，這對以色列的經濟、貿易和文化交流來說都非常重要。”

早在2010年時，以色列海軍攔截一支向加沙地帶運送援助物資的土耳其船隊，導致其中一艘船上9名土耳其人死亡，兩國關係隨之陷入低谷。雖然土以2016年短暫恢復過正常關係，2018年卻又因為以色列軍隊在加沙邊境地區殺害了60名抗議美國將駐以大使館搬遷到耶路撒冷的巴勒斯坦人，而互相驅逐大使。但2020年開始，土耳其開始向埃及、阿聯酋、以色列和沙特阿拉伯示好，嘗試修復與一些周邊國家的關係。目前除了埃及外，其他三國關係都進展順利。

與此同時，以色列也在尋求改善與地區大國的緊張關係。同樣在2020年，以色列、巴林、阿聯酋和摩洛哥簽署了“亞伯拉罕協議”（Abraham Accords），率先實現了與巴林、阿聯酋和摩洛哥之間的關係正常化。自2021年6月以色列政府換屆以來，土以官員開始頻繁接觸，兩國關係解凍明顯。

今年3月，應埃爾多安的邀請，以色列總統時隔14年訪問土耳其，埃爾多安則形容此訪是兩國關係回暖的“轉折點”。5月-6月期間，土以兩國外長順利實現互訪，這是15年來土耳其外長首次訪問以色列。