嫌犯哈迪·馬塔爾（Hadi Matar）的首次“坦白”

拉什迪遇刺案

襲擊拉什迪的兇手哈迪-馬塔爾（Hadi Matar）說他崇拜霍梅尼。根據《紐約郵報》的報道，兇手並沒有把自己的崇拜和行刺聯繫在一起，他還是沒有講清楚作案動機。

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哈迪-馬塔爾還解釋說，他只閱讀了“薩爾曼·拉什迪 (Salman Rushdie) 撰寫小說《撒旦詩篇》的部分段落”。

拉什迪撰寫《撒旦詩篇》後不久受到死亡威脅。1989年2月14日，伊朗最高領袖霍梅尼還頒「教令」（fatwa），鼓吹全球穆斯林殺掉拉什迪。他遂在英國警方安排下，化名“安東”（Joseph Anton）躲藏起來，大部分時間居於威爾斯的偏遠農舍，起初半年更換過56處安全屋。

他記述當年生活如同被禁錮，即使想跟兒子在公園踢波，都是“不可能實現的夢”。那期間，相關的兩名外語版翻譯遇襲一死一傷，一名挪威出版商被槍擊重傷，他也跟妻子離婚。直至1997年哈塔米出任伊朗總統聲稱不再追殺他，他才逐步結束匿藏生涯。

哈迪-馬塔爾 (Hadi Matar) 在 肖托誇(Chautauqua)縣監獄接受《每日郵報》的視頻採訪時表示：。“我尊重阿亞圖拉（對伊朗等國伊斯蘭教什葉派領袖的尊稱）。我認為他是個了不起的人。我可說的也就是這些了”。

哈迪·馬塔爾還表示：他“不喜歡”拉什迪。“他是攻擊伊斯蘭教的人，他攻擊了他們的信仰”。他並解釋說他有觀看了 優酷播出的上拉什迪的視頻。

因寫作並出版小說《撒旦詩篇》而被伊朗判處死刑並被追殺33年的印度裔英國作家薩爾曼∙拉什迪（Salman Rushdie）8月12日在紐約州登台準備開始一場講座時，突然遭到一個衝上講台的兇嫌的襲擊，雖然身體多處受傷，但送醫手術救治後目前沒有生命危險。