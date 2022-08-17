阿富汗一清真寺發生爆炸 死傷多人

一清真寺發生爆炸

周三在阿富汗首都喀布爾的一座清真寺發生了強烈的爆炸，當局和目擊者說，很多人傷亡。

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警方沒有透露具體人數。一名塔利班情報官員告訴路透社稱至少有35人受傷或被殺，而且死亡人數可能會增加。

據半島電視台報道，該報道援引一位官員的話說，但沒有透露他的身份，至少有20人喪生。

警方發言人哈立德紮德蘭告訴路透社記者：“一座清真寺發生爆炸，導致很多人受傷或死亡。但死傷人數尚不清楚”。

據一名不願透露姓名的塔利班情報官員稱，爆炸發生在位於首都西北部地區的Khair Khana 住宅區。

同一消息來源補充說，正在進行調查。

無論是塔利班政府還是其他官員，阿富汗人沒有回應確認受害者人數的請求。