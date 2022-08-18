日中兩國高級官員在中國舉行長時間會談

日中關係

日本政府官員周四表示，日本國家安全顧問與中國最高級別的外交官就台灣和烏克蘭問題進行了長達 7 個小時的討論。法新社指出，亞洲兩個最大的經濟體之間的關係時有緊張，原因是對日本軍國主義歷史的爭議和今天仍然存在的領土爭端。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社報道，受中國邀請的日本國家安全官員秋葉武夫，周三前往天津會晤了中國國務委員楊潔篪。兩人就國際地緣政治進行討論，其中包括中國在台灣周圍舉行的軍事演習，俄羅斯對烏克蘭的入侵以及朝鮮問題。

8 月 4 日，在美國眾議院議長南希·佩洛西訪問台灣後，中國的五枚彈道導彈在軍事演習中，落入日本的專屬經濟區，東京為此向北京提出抗議。中國方面，則將日本政府兩名現任部長周一去供奉二戰日本戰犯的靖國神社進行參拜稱為是 "嚴重挑釁"。

在會談中，秋葉武夫向楊潔篪 "傳達了日本對台灣的立場"，並強調了台灣海峽 "和平與穩定 "的重要性。

日本國家安全秘書處的一名官員對法新社說，秋葉武夫與日本首相岸田文雄一樣，"譴責 "北京最近的武力展示。據要求匿名的同一消息來源稱，秋葉武夫和楊潔篪還討論了有關釣魚島的雙邊爭端。

7月初，在一艘中國護衛艦曾經過東京稱為尖閣島、北京稱為釣魚島的相關海域，日本為此曾向中國提出抗議。

周三，秋葉武夫重申了日本有關釣魚島領土主權的立場，並對中國日益增長的海上自信表示擔憂。

本次日中高級官員的會談是在9月29日，日中關係正常化50周年之前舉行的。

會談雙方還就 "共同努力實現具有建設性和穩定性的雙邊關係"達成一致。