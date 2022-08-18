日本新增確診病例約25.5萬例 創新高

日本疫情反彈

日本正遭受第7波新冠疫情侵襲，18日新增確診病例逾25萬5000例，創新高紀錄。在47都道府縣當中有21道縣新增確診病例創當地新高紀錄。

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日本放送協會（NHK）報導，日本全國18日新增新冠確診病例25萬5532例，高於8月10日25萬347例，創下新高紀錄。

北海道、岩手、秋田、山形、福島、新潟、富山、石川、山梨、長野、三重、和歌山、岡山、廣島、山口、德島、愛媛、長崎、熊本、宮崎、鹿兒島等21道縣今天新增確診病例創當地新高。

東京都18日新增2萬7453例、大阪新增2萬4323例、神奈川縣新增1萬9例、愛知縣新增1萬7993例、埼玉縣新增1萬1187例、福岡縣新增1萬3115例、兵庫縣新增1萬2268例。

日本18日通報確診死亡人數有287人，其中東京都27人、愛知縣25人、神奈川縣20人、大阪府19人。

到目前為止，日本境內（包括機場檢疫查出的）確診病例累計1646萬4914例，加上鑽石公主號郵輪乘客及船員712例，總計1646萬5626例。

確診後死亡者在日本境內為3萬6289人，加上鑽石公主號乘客13人，總計3萬6302人。