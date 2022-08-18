韓國外長宣布參與芯片四方聯盟 約半韓企贊成

芯片四方聯盟

韓國外交部長8月18日宣布，韓國將出席由美國領導的芯片四方聯盟（Chip 4）的初步會議，參與國家還包括日本和台灣，以及主要微芯片製造商集團。

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路透社分析，芯片出口大國，是國際經濟的風向標之一，韓國宣布出席芯片四方聯盟預備會，不僅增加韓國對華貿易的賭注風險，韓國對中國出口芯片（半導體）和微加工技術，也涉及美、中兩國在競爭中的優勢。

路透社指出，韓國在是否參加芯片四方籌備會的問題上要在美中之間進行權衡。中國雖然是韓國芯片最大市場，但美國的技術，如芯片設備是製造芯片的關鍵，而且美國也是韓國芯片主要市場。

據韓國國際貿易協會的數據，2021年，中國占韓國700億美元內存芯片出口的48％。

在對記者的評論中，外交部長樸振沒有詳細說明芯片四方聯盟將討論什麼，只透露韓國將出席會議。

根據韓國工商會周三（8月18日）公布的企業調查，在300家韓國出口商中，有53%的企業表示韓國應該加入美國領導的集團，41%的企業表示應該暫時不加入，僅5%的企業反對加入。

美國總統拜登本月簽署了《芯片法案》，為芯片製造和研究提供520億美元的補貼，並為芯片廠提供約240億美元的投資稅收減免。

對此，中國商務部周四表示，中共反對美國新的芯片法案，並在必要時採取有力措施維護其合法權益。