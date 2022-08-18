韓國決意經援平壤換和平 朝鮮以巡航導彈回應

韓國/朝鮮/巡航導彈

韓國統一部長官權寧世18日就新政府對朝路線圖“大膽構想”表示，今後將對朝釋放更為具體的信息，營造朝鮮可以接受該構想的條件。但17日上午，朝鮮向西海發射了2枚巡航導彈。被認為是開發新型導彈開發的同時還針對韓國總統尹錫悅就任百日，以及前一天開始的韓美聯合軍事演習事前演習等發動的挑釁。

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據韓聯社今天報道稱，韓國統一部長說：將就大膽構想對朝釋放具體信息。權寧世當天在國會外交統一委員會全體會議上進行工作彙報時就“大膽構想”推進方向作出上述表述。權寧世表示，政府今後將對朝釋放更具體的信息，並繼續向國內外說明這一路線圖。他強調，政府將同美方保持緊密溝通，並爭取中方等有關國家的支持。政府還將通過相關部門的合作細化（大膽構想）推進體系和分階段落實的工作內容、與朝協商方案等主要工作的推進方案，並籌備與朝協商。

權寧世表示，“大膽構想”是指根據朝鮮無核化進展，韓方採取包括經濟、政治、軍事相應措施在內的全面、果斷的構想。政府將從初期談判起積極探索經濟援助措施。

據朝鮮日報報道，17日上午，朝鮮向西海發射了2枚巡航導彈。被認為是開發新型導彈開發的同時還針對韓國總統尹錫悅就任百日，以及前一天開始的韓美聯合軍事演習事前演習等發動的挑釁。而就在兩天前，尹錫悅在光復節致辭中提出“大膽的構想”稱：“如果朝鮮真誠地參與無核化談判，將果斷地給予補償”

該報說，朝鮮此次導彈挑釁距離上次6月5日發射彈道導彈時隔72天的時間，尹錫悅政府上台後僅導彈發射就已經是第四次。巡航導彈發射則是現政府上台後的首次，繼1月之後的第二次。

巡航導彈與彈道導彈不同，雖不違反聯合國安理會決議，但具備“鑷子式”的遠程精準打擊能力，會對韓國安全構成巨大威脅。

據韓民族日報報道，朝鮮在尹錫悅發表對朝政策“大膽構想”兩天後發射導彈。朝鮮是在韓國總統尹錫悅就任滿百天的17日發射了2枚巡航導彈。

該報稱，值得關注的是，尹錫悅光復節講話時提出對朝政策路線圖“大膽構想”，稱若朝鮮願意參與無核化談判，將對朝鮮提供大規模糧食支援，發電和輸配電等基建支援。而朝鮮僅兩天後就發射導彈。韓美將於22日開始進行“乙支自由護盾”（UFS）下半年聯演，16日至19日期間進行該聯演的預備演習——危機管理演習。有觀點認為，朝鮮選擇在此時間點發射導彈，除了旨在給韓方的“大膽構想”潑冷水，還意在針對韓美時隔5年重啟的機動聯演。