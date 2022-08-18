韓媒稱日本兩艘新宙斯盾艦將搭載1000公里射程導彈

日本/軍事

日本政府計畫在新建造的兩艘宙斯盾艦上搭載射程超過1000公里的巡航導彈。韓民族報引述批評稱，日本此舉是為了確保直接打擊朝鮮、中國等周邊國家導彈基地的“對敵基地攻擊能力”（反擊能力），是背離和平憲法“專守防衛”原則的行為。

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韓民族報今天引據《讀賣新聞》17日消息，多名日本政府相關人士透露，日本政府計畫在新建造的宙斯盾艦上搭載可攻擊地上目標的巡航導彈。新艦艇為確保破壞敵方導彈發射基地等的“反擊能力”進行設計。

日本政府早已放棄在本土部署導彈防禦系統“陸基宙斯盾”（Aegis Ashore），取而代之的是在2020年12月決定建造兩艘配備宙斯盾戰鬥系統的艦艇。新艦艇將配備最新型SPY-7雷達和可攔截巡航導彈的SM-6反彈道導彈。而目前有意進一步在新艦艇上搭載射程超過1000公里的巡航導彈。

計畫搭載的導彈是三菱重工業射程為200公里的“12式陸基反艦導彈”，防衛省正在對該導彈進行改良，將其射程可延伸至約1000公里。這樣一來，新艦艇不僅具備最尖端的雷達和彈道導彈攔截系統，還將具備遠程攻擊能力。

該報道稱，日本於去年3月部署最新型宙斯盾艦“羽黑”號，目前擁有8艘宙斯盾艦。《讀賣新聞》稱目前宙斯盾艦的活動海域包括釣魚島海域等，而新艦艇則計畫要經常部署在日本海，負責警戒朝鮮導彈威脅。在最壞的情況下，兩艘新艦艇將直接負責打擊平壤。