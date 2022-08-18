馬來西亞前首相納吉上訴案開庭 或入獄或再搏政壇

馬來西亞/納吉貪腐案

馬來西亞最高法院18日開始審理前總理納吉布-拉紮克的上訴，這位前首相因腐敗被判處12年監禁，如果判決罪成，納吉將入獄。但如果上訴庭審最終的無罪判決將為他重新掌權鋪平道路。

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據法新社說，馬來西亞聯邦法院周二拒絕了納吉布-拉紮克提出的重審要求，為上訴終審舉行聽證會鋪平了道路，聽證會直到8月26日。

庭審聽證會開始時的第一個驚喜是辯護律師希斯彥-德-波德（Hisyam Teh Poh Teik）宣布他想從該案中退出辭職。

馬來西亞最高法官Tengku Maimun Tuan Mat提醒該律師，他不能解除自己的職務。法官要求休庭。

納吉布-拉紮克於2020年在1MDB案件中被判處12年監禁和2.1億林吉特（4200萬歐元）的罰款，該案件是一個具有全球影響的數十億美元的欺詐案。該判決在2021年12月的上訴庭審中得到確認。

馬來西亞人對主權財富基金1Malaysia Development Berhad（1MDB）被掠奪有憤怒，該基金本應有助於馬來西亞的經濟發展，這對自2009年以來主政的納吉布領導的聯盟在2018年的選舉中意外失敗起到了推波助瀾很大作用。

這位仍然是國會議員的前首相目前被保釋，並一直堅持自己是清白的。

他的律師說，如果維持原判，納吉將立即開始服刑。

如果是無罪釋放，將使現年67歲的納吉能夠重返政壇，並試圖在一個他仍然很受歡迎的國家重新獲得他以前的首相地位。

周四，當納吉到達法庭時，受到一群約70人的呼喊歡迎，他們高呼 "bossku"，意思是你是"我的老闆"，這是納吉的支持者集結的口號。