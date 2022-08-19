平壤強勢拒絕首爾提出的以經援換取朝鮮無核化的提議

朝鮮/韓國

朝鮮領導人金正恩的強勢妹妹金與正周五拒絕了韓國的經濟援助提議。韓國政府建議提供巨額經濟援助以換取朝鮮的無核化。金與正說這是荒唐的，並說她討厭韓國總統尹錫悅這個人。

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據本台報道，韓國總統尹錫悅本周向朝鮮提出了一項糧食、能源和基礎設施的一攬子援助計畫，換取朝鮮放棄核武器的和平計畫。但金正恩的妹妹金與正說，這個提議是"荒唐的"。

事實上，分析人士說，平壤接受尹錫悅2022年5月在就職演說中首次提出的提議的可能性很小，因為朝鮮長期以來一直說它不會接受這樣的交易。據朝鮮官方的朝中社援引金與正的話說，"當你認為用'經濟合作'來換取我們的榮譽、我們的核武器的計畫是尹錫悅的大夢想、大希望和大計畫時，你就會意識到它真的很簡單，而且還是很幼稚的，"

金與正還說，"很明顯，我們不會與他面對面地坐下來。" 金與正指責韓國將已經被朝鮮拒絕的建議拿來炒冷飯。"她說：“沒有人用自己的命運換取玉米餅。”

韓國總統辦公室對金與正的 "貶低 "言論表示深深的遺憾。但說，“經濟援助的提議仍然有效。” 韓國總統辦公室稱，北朝鮮方面的這種態度既無助於朝鮮半島的和平與繁榮，也無助於其自身的未來。這只會加劇北朝鮮在國際舞台上遭孤立。"

上周，平壤威脅要對韓國進行 "致命的 "報復打擊，平壤指責韓國最近在朝鮮領土上散播新冠病毒。這一威脅是在金正恩7月說他的國家在與美國和韓國發生軍事對抗時 "準備部署 "核威懾力量的情況下發生的。

星期三，平壤又發射了兩枚巡航導彈。

據名為世宗研究所朝鮮研究中心主任音譯為張成章說，金與正的聲明 "明確重申 "平壤永遠不會放棄核武器。因此，張成章認為，尹錫悅政府的對朝政策將不可避免地需要進行 "根本性的修改"。

2022年，朝鮮進行了一系列創紀錄的武器試驗，包括自2017年以來首次發射一枚洲際彈道導彈。華盛頓和韓國官員一再警告說，朝鮮正準備恢複核試驗。