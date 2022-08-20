緬甸軍政府傳願與昂山素季談判

緬甸/軍事政變/昂山素季

緬甸軍方負責人透露，緬甸軍政府願意在被罷免的領導人昂山素季法庭審判結束後與她進行談判，希望能結束軍事政變後引發的政治危機。沒有消息曾透露昂山素季有願意與軍政府談判的意願。

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據法新社報道，緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）19日在一份聲明中說：“在依法針對昂山素季的法律程序完成後，我們將根據昂山素季的回應考慮談判。”

自去年2月1日遭軍隊政變推翻民選政府以來，77歲的昂山素季一直被拘留至今，軍事政變結束了緬甸短暫的民主時期。

法新社說，迄今為止，昂山素季因一連串指控被判刑17年，人權團體認為這些罪名是出於政治動機。如果昂山素季在封閉的軍政府秘密法庭上面臨的一系列其他指控也被定罪，昂山素季將面臨數十年的牢獄之災。