美韓聯合軍演

華盛頓正尋求提振與其亞洲親密盟友的戰略關係。8月22日，美韓將舉行四年來最大規模聯合軍事演習。

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這場名為“乙支自由護盾”（Ulchi Freedom Shield）的聯合軍演將由數萬名官兵進行海、陸、空三軍的實彈演習。演習內容包括聯合模擬攻擊、增強前線部隊、確保大規模殺傷性武器安全的模擬。

南韓國防部一名官員對媒體表示，各部隊還將練習使用無人機進行監視，以及演練因俄羅斯侵略烏克蘭而出現的戰爭新發展。

此次的演習標誌着前南韓將背離前總統文在寅所奉行的緩和南北韓關係的政策。

美國前總統川普執政時期擱置美韓軍演，當時川普和文在寅同北韓領導人金正恩舉行會談並撤回美韓軍事合作，以對平壤釋出善意。

然而，圍繞簽署正式終結朝鮮戰爭協定，以及北韓承諾廢除核武以換取安全保障的談判，最終陷入僵局。

川普以費用高昂及不必要為由，不願恢復美韓聯合軍演；而在新冠疫情的影響下，重啟軍演進一步被推遲。

此次美韓重啟軍事演習的計畫已持續數月。在北韓計畫進行第七次地下核試驗的擔憂日益加劇之際，恢復軍演的重要性也隨之提高。

與此同時，美中關係持續緊張。在本月初美國眾議院議長裴洛西訪問台灣後，北京不斷對台施壓。

俄羅斯近期則宣布將接待來自中國、白俄羅斯、蒙古、印度和塔吉克的部隊，並將於8月30日起舉行為期7日的“東方-2022”（Vostok-2022）軍事演習。

首爾特洛伊大學國際關係教授平克斯頓（Dan Pinkston）表示，華盛頓及首爾的高級軍官呼籲恢復軍演，理由是部隊實力因為缺乏針對危機的演練而被削弱。