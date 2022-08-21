勞工詐騙甚囂塵上 香港逮捕5嫌犯

香港/詐騙

香港警方今天報告有五名香港人因涉嫌在東南亞實施勞工詐騙而被逮捕，他們的受害者均被強行關押。

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據法新社今天報道說， 最近幾個月，多個香港人講述了他們在得到虛假的愛情或高薪工作的承諾後，前往緬甸、柬埔寨、泰國和老撾遭到詐騙的情況。他們被詐騙集團拘留並被迫工作。

星期四，香港當局成立了一個特別小組來應對詐騙犯罪。負責打擊有組織犯罪辦公室的分區專員Tony Ho表示，有36項請求警方援助，幾乎都是涉案詐騙。

香港官方周日說，警方已經逮捕了三男兩女，他們涉嫌引誘香港人接受 "完全虛謊的 "海外勞工機會。官方說，據信仍有22名受害者被關押在柬埔寨和緬甸，其中9人沒有與他們的家人或香港警方聯繫。報告說，大多數人都獲得機票，有些人的護照在着陸時就被沒收，然後他們被送到一個中心，在那裡他們再被迫詐騙他人。

親北京的民建聯政黨官員周日告訴記者，有一個家庭向他們求助，因為該家庭的親戚在緬甸克倫邦的一個人口販運中心被關押了約一個月。受害者的家人和親戚懷疑他受到了身體上的虐待。" 據求救的受害者說，他被迫每天工作10小時以上（......），如果表現不好，就不給他足夠的食物。"

據人權律師Patricia Ho周四表示，香港現有的法律不足以打擊這種詐騙，因為香港沒有專門禁止人口販運和強迫勞動的法律。