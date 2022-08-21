美印第安納州長抵台訪問

美國印第安納州長侯康安晚間抵台 將見蔡總統拜訪半導體廠商

發表時間：

Indiana Republican governor is latest US official to visit Taiwan le 21 août 2022
Indiana Republican governor is latest US official to visit Taiwan le 21 août 2022 © CNN
作者： 法廣
2 分鐘

美國印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）晚間率團搭機抵台訪問，明天將晉見總統蔡英文，另將接受外交部長吳釗燮款宴，及拜會相關政府機關及半導體廠商代表。

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外交部發布新聞稿指出，侯康安21日至24日率領經貿及學術代表團訪問台灣，他是自COVID-19疫情爆發以來首位來台訪問的美國州長，外交部表達誠摯歡迎。

外交部表示，侯康安將簽署及見證多項促進台灣與印第安納州經貿、科技、產學合作的備忘錄，共同強化雙邊專業人才互動及連結。

外交部指出，印第安納州與台灣頗具淵源，不但是台灣在美國締結的第一個姊妹州，印第安納州知名學府如普度大學、聖母大學及印第安納大學在台灣也有諸多校友，雙方學術及人文互動密切。

外交部表示，這是侯康安首次訪問台灣，相信這次訪問將有助持續提升與強化雙邊各項關係，並深化台美互惠互利的夥伴關係。

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