美國印第安納州長侯康安晚間抵台 將見蔡總統拜訪半導體廠商

美印第安納州長抵台訪問

美國印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）晚間率團搭機抵台訪問，明天將晉見總統蔡英文，另將接受外交部長吳釗燮款宴，及拜會相關政府機關及半導體廠商代表。

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外交部發布新聞稿指出，侯康安21日至24日率領經貿及學術代表團訪問台灣，他是自COVID-19疫情爆發以來首位來台訪問的美國州長，外交部表達誠摯歡迎。

外交部表示，侯康安將簽署及見證多項促進台灣與印第安納州經貿、科技、產學合作的備忘錄，共同強化雙邊專業人才互動及連結。

外交部指出，印第安納州與台灣頗具淵源，不但是台灣在美國締結的第一個姊妹州，印第安納州知名學府如普度大學、聖母大學及印第安納大學在台灣也有諸多校友，雙方學術及人文互動密切。

外交部表示，這是侯康安首次訪問台灣，相信這次訪問將有助持續提升與強化雙邊各項關係，並深化台美互惠互利的夥伴關係。