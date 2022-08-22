日本防衛省2023年度預算申請或總計達到6.5萬億日元

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共同社8月22日援引多名日本政府相關人士透露的消息，獲悉了防衛省2023年度預算申請的全貌。報導指，僅遵循岸田政府標準的申請金額就達到5.5947萬億日元（約合人民幣2783億元），創歷史新高。加之作為5年內徹底強化日本防衛力的舉措，未明示金額的“事項要求”有100項規模，最終預算額或總計在6.5萬億日元左右（約合人民幣3232億元）。據悉，強化對象是遠程“防區外導彈”、無人機等7個核心內容。

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報導援引日本政府相關人士的話稱：“事項要求方面將再列入1萬億日元，估計總計6.5萬億日元成定局。”日本2022年度的防衛費約為5.4萬億日元。事項要求的金額之多實屬罕見，以及增加金額所需財源如何確保或成為焦點。

報導指，預算申請中，把強化可從對方射程之外實施攻擊的“防區外防衛能力”作為首要事項。“對敵基地攻擊能力”更名為“反擊能力”並擁有一事若得以敲定，預計“防區外防衛能力”將被轉為這一用途。將改良日本陸上自衛隊12式陸基反艦導彈，加長其射程。其中，陸基發射型導彈將啟動旨在儘快部署的量產。

據《讀賣新聞》21日報導，日本政府正考慮列裝1000枚以上的遠程巡航導彈，以西南諸島到九州為中心進行部署。此外，預算申請還列入以5倍音速以上飛行、難以攔截的“高超音速導彈”研發費。中國和俄羅斯率先推進研發該技術，日本防衛省判斷有必要探討擁有“高超音速導彈”。

預算申請把無人機定位為減少人員受害的革新型裝備，提出了除警戒監視和信息收集外，還入手可攻擊的機型。設想引入小型無人機，力爭在陸海空各領域儘快取得。

報導指，預算申請還提出了強化太空、網絡、電磁波等新領域的“跨領域作戰能力”。除了日本航空自衛隊“宇宙作戰群”擴充人員外，還要求在防衛省新設“網絡企畫課”（暫定名）。

鑒於俄羅斯入侵烏克蘭的戰事，預算申請也將完善應對敵國通過散布虛假信息以創造有利形勢的“信息戰”的措施。日本防衛省將強化包括衛星的信息收集與分析能力、推進旨在利用人工智能（AI）的研究。預算申請還以提升應對事態時的持續性為由，寫入了被指短缺的彈藥、燃料、火藥庫的確保以及司令部地下化等內容。