澳洲皇家空軍新任司令：我們將繼續在南中國海操作

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據澳大利亞廣播公司周一報導，澳大利亞皇家空軍新任司令奇普曼(Robert Chipman)在採訪中表示，儘管在北京聲索的有爭議的國際空域“最近發生了一系列不安全事件”，但澳方將繼續在南中國海執行監測任務。

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報導提及，澳大利亞國防部在早前曾透露稱，澳空軍一架P-8A反潛巡邏機5月26日在南海地區遭到一架中國殲-16戰鬥機攔截。澳方稱，攔截對飛機及機組人員造成威脅，澳政府已向中方“表達擔憂”。澳大利亞國防部長馬勒斯（Richard Marles）向媒體表示，當時中國一架殲-16戰機飛得離澳方P-8A飛機很近，並且釋放了一些“小鋁塊”，“非常危險”。

報導指，澳洲皇家空軍新任司令奇普曼（Robert Chipman）將最近澳軍機與解放軍軍機的遭遇描述為“至少可以說是強有力的”，並敦促中國軍隊堅持更高的“專業性”標準。

奇普曼在採訪中說：“我們認為中方是一支能力驚人的現代化軍隊——隨之而來的應該是高標準的專業精神，我們希望看到中方的專業精神標準與我們對他們的標準相同”。他於7月1日起接任澳洲皇家空軍司令一職。

在他上個月被任命後首次對媒體發表的評論中，這名澳洲皇家空軍司令還警告說，中國已經在南中國海建立了“強大的航空航天能力”，但澳方仍然可以在該地區進行軍事行動。

奇普曼解釋說：“這並不意味着它是不可進入的，也不意味着你在對中國採取行動時不能提供軍事效果以實現你的利益，所以我不認為在這個程度上它是我們的專屬區域。”

奇普曼在接待來訪的美國空軍部長肯德爾（Frank Kendall）時說，他不認定與澳大利亞軍機的對抗會增加。奇普曼在堪培拉的澳大利亞國防部對媒體說：“當然，我們最近看到了一連串的不安全事件，但這不是一個我們可以看到的持續的趨勢線。”

奇普曼解釋說：“我們的行動沒有改變，對我們來說仍然是照常工作，我們以非常高的標準強制培養我們的人員，他們有能力在有爭議的環境中操作，因此我們認為他們有足夠的能力繼續在南中國海操作。”