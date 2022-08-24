日印協調莫迪出席安倍國葬 雙方擬9月舉行2+2會談

印度/日本/亞洲

自東京方面消息，多名日本政府相關人士8月24日透露，日本與印度兩國政府正在協調印度總理莫迪（Narendra Modi）出席將於9月27日在東京的日本武道館舉行的前首相安倍晉三的國葬。據悉，雙方還在探討9月8日在東京舉行日印第二次外長、防長“2+2”會談。

廣告 繼續瀏覽後續

安倍生前與莫迪建立了良好的私人關係。2018年10月莫迪訪問日本時曾造訪安倍位於山梨縣的別墅。今年7月安倍遇刺身亡後，莫迪還專門發表長文紀念二人多年來的公私來往。對安倍去世的消息，莫迪表示：“我將永遠感激他的熱情和智慧、優雅和慷慨、友誼和指導，我將深深地懷念他。”

據共同社報導，美日印澳四方安全對話（Quad）首腦峰會今年5月在東京召開時，莫迪也與安倍進行了會談。預計莫迪9月訪日期間將與首相岸田文雄舉行會談。

據了解，莫迪將在9月初接待孟加拉國總理謝赫·哈西娜（Sheikh Hasina）的訪問，這被計畫為一次重要的區域互動。隨後，他將於9月15日至16日出席在烏茲別克斯坦撒馬爾罕舉行的上合組織領導人峰會。接下來將是在紐約舉行的聯合國大會年度會議，由於烏克蘭危機的持續，這次會議可能會非常重要。

因此，如果莫迪在完成紐約的活動後，在從美國返回德里的途中飛往日本首都，為安倍的國葬而訪問東京是有可能的。據悉，在安倍國葬問題上，日本政府打算將參會人數定為6400人。除莫迪外，來自各國的其他政要，包括美國副總統哈里斯和前總統奧巴馬，預計也將出席葬禮。

報導指，日本外務大臣林芳正、防衛大臣濱田靖一與印度外交部長蘇傑生（S Jaishankar）、國防部長拉傑納特·辛格（Rajnath Singh）預計將出席“2+2”會談。據分析，日本自衛隊與印度軍隊的聯合訓練等將成為議題。