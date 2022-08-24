泰憲法法院突然暫停巴育總理職權，副總理巴逸代理總理

泰國政治

資料圖片：泰國總理巴育。2022年8月24日，泰國憲法法院宣布暫停巴育的所有總理職權，以便審議其任期是否已經超過憲法規定。在此期間，他將繼續以國防部長身份參加政府工作。圖片攝於2022年8月23日。

泰國政壇8月24日突然陷入危機。憲法法院當日宣布立即暫停總理巴育所有職權，以便審視他的總理任期是否已經超出了憲法規定的8年限制。在憲法法院做出裁決之前，副總理巴逸將代行總理職務。不過，許多觀察人士都認為，憲法法院做出不利於巴育的裁決的可能性不大。

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儘管近期泰國國內不斷有反對派聲音要求巴育下台，認為他已經達到2017年憲法對總理任期長短的規定，近百人日前曾在首都曼谷抗議示威，但憲法法院這項決定仍然令觀察人士頗感意外。

現年68歲的巴育2014年5月發動軍事政變，推翻英拉·西那瓦（Yingluck Shinawatra）政府後上台。他雖承諾儘快回歸民主秩序，但只是在2019年，也就是他上台五年之後才首次組織立法選舉，由此為繼續把握政權贏得合法性。期間，民間的抗議運動，尤其是2020年的大規模抗議集會並未能動搖其統治，新冠疫情爆發顯然更使他得以進一步加強對社會的控制。憲法法院24日的裁決可以說是他8年來首次嚴重受挫。

24日，憲法法院5名法官中有4人贊成受理反對派議員的提議，宣布暫停巴育的總理職權，審議他是否已經達到了2017年憲法對總理任期長短的限制。但巴育的支持者認為，巴育的總理任期不應當自2014年政變上台算起，而是應當以2017年新憲法通過作為起點。

憲法法院宣布這項決定後，總理辦公室發言人似乎泰然處之，呼籲各黨派尊重憲法法院的決定。

巴育並未被排擠出政府。在憲法法院審理其總理任期合法性期間，他仍將以國防部長身份參加政府工作。

憲法法院的審議過程可能需要數周，但觀察泰國政局的學者大部分都不認為憲法法院會做出短期內不利於巴育的裁決。泰國那黎宣大學（Naresuan Univerity）政治學者Napisa Waitoolkiat向法新社表示，憲法法院自身的合法性自成立之初就受到質疑，在他信-西那瓦擔任總理期間就已經高度政治化。她認為，法院會最終會做出有利於巴育的裁決。

泰國2017年憲法在軍政權推動下通過，被認為是有利於軍隊利益。

但泰國將在明年初舉行新的立法選舉，憲法法院24日的裁決有可能推動各派政治力量格局重新洗牌。