韓國總統祝賀韓中建交30周年：期待同習近平會晤

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自首爾方面消息，韓國總統辦公室8月24日表示，恰逢韓中建交30周年紀念日，總統尹錫悅在建交紀念活動上表示，為在新的30年實現韓中關係新發展，期待能與中國國家主席習近平舉行面對面會談。

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據韓聯社報導，韓中兩國周三下午在首爾和北京同步舉行慶祝建交三十載的活動。韓國外交部長樸振在首爾四季酒店出席官方紀念活動，並代讀尹錫悅賀信。

尹錫悅表示，30年來，兩國關係在諸多領域取得飛躍發展，如同今年3月5日我同習近平主席通電話並所商定的一般，我希望兩國基於互相尊重、互利合作的精神，共同謀求未來30年的新合作方向。他提出，希望在此過程中，兩國關係的發展不僅增量，更加提質。

尹錫悅提議，為此應活躍高級別交流，在供應鏈、經濟安全、環境、氣候變化等實質性合作領域取得具體成果，切實惠及兩國人民。尹錫悅還提及朝核問題，他希望中國政府發揮建設性作用，同時表明與習近平面對面探討為兩國今後30年發展的願望。

此外，樸振當天致賀詞稱，此前以製造業為主的互補分工合作正在向未來高精尖領域的良性競爭進行結構性轉型。如果說韓中建交的30年前是冷戰格局解凍的劇變期，那麼30年後的今天，世界再一次迎來大轉型。烏克蘭危機等使國際秩序動搖，安全與經濟的界線日益模糊。

報導指，樸振強調，在新的全球市場環境中，要將韓中經濟合作提質升級，並應就懸而未決的問題坦率而誠懇地開展建設性對話，加強戰略溝通。他表示，兩國人民之間的文化交流和人員往來也應早日恢復，不僅要恢復年度人員往來千萬人次的水平，還要共創韓中往來2千萬人次時代。

樸振談到，回顧過去的30年，韓中關係歷經多次曲折，但總是通過對話與溝通，渡過難關，更加成熟。